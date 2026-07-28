​Um conflito sem fim à vista

A guerra que opõe os Estados Unidos ao Irão é muito impopular entre os americanos. É mesmo o conflito mais impopular desde que existem sondagens.

Em grande parte essa impopularidade tem a ver com a falta de uma clara posição dos EUA sobre os objetivos que pretendem alcançar com os ataques ao Irão. Mais de uma vez assistimos a Trump vir publicamente dizer que esses ataques reduziram quase a zero os efetivos militares do Irão. Dá a impressão que Trump não compreende que um país cujas forças armadas foram quase totalmente destruídas enfrente os poderosos EUA.

Que Trump parece desorientado no conflito que o opõe ao Irão explica que ele tenha feito uma proposta estranha sobre o estreito de Ormuz. Propôs ele que os EUA controlassem a passagem de navios naquele estreito, cobrando uma determinada quantia por tal serviço. Essa proposta violaria frontalmente a posição dos EUA nesta matéria, que se fundamenta na liberdade de circulação garantida pelo direito internacional. A estranha proposta foi retirada horas depois de ter sido apresentada.

Acresce que o impasse no estreito de Ormuz e nas relações com o Irão tem estado a fazer subir o preço do petróleo. O encarecimento dos combustíveis é um dos fatores da impopularidade na América do conflito com o Irão.

A impopularidade da guerra preocupa Trump. Aproximam-se as eleições intercalares de Novembro e já foi apresentada em Washington uma proposta de um financiamento adicional aos gastos militares com aquela guerra.

Não parece que Trump tenha argumentos convincentes – desde logo, um plano digno desse nome – para resolver o conflito com o Irão e garantir a livre circulação de navios no estreito de Ormuz.