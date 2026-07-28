Francisco Sarsfield Cabral
Opinião de Francisco Sarsfield Cabral
A+ / A-

​Um conflito sem fim à vista

28 jul, 2026 • Opinião de Francisco Sarsfield Cabral


Trump não tem um plano para pôr termo ao conflito com o Irão. Os combustíveis têm estado a subir, o que não ajuda à popularidade daquele conflito. E aproximam-se as eleições intercalares nos EUA.

A guerra que opõe os Estados Unidos ao Irão é muito impopular entre os americanos. É mesmo o conflito mais impopular desde que existem sondagens.

Em grande parte essa impopularidade tem a ver com a falta de uma clara posição dos EUA sobre os objetivos que pretendem alcançar com os ataques ao Irão. Mais de uma vez assistimos a Trump vir publicamente dizer que esses ataques reduziram quase a zero os efetivos militares do Irão. Dá a impressão que Trump não compreende que um país cujas forças armadas foram quase totalmente destruídas enfrente os poderosos EUA.

Que Trump parece desorientado no conflito que o opõe ao Irão explica que ele tenha feito uma proposta estranha sobre o estreito de Ormuz. Propôs ele que os EUA controlassem a passagem de navios naquele estreito, cobrando uma determinada quantia por tal serviço. Essa proposta violaria frontalmente a posição dos EUA nesta matéria, que se fundamenta na liberdade de circulação garantida pelo direito internacional. A estranha proposta foi retirada horas depois de ter sido apresentada.

Acresce que o impasse no estreito de Ormuz e nas relações com o Irão tem estado a fazer subir o preço do petróleo. O encarecimento dos combustíveis é um dos fatores da impopularidade na América do conflito com o Irão.

A impopularidade da guerra preocupa Trump. Aproximam-se as eleições intercalares de Novembro e já foi apresentada em Washington uma proposta de um financiamento adicional aos gastos militares com aquela guerra.

Não parece que Trump tenha argumentos convincentes – desde logo, um plano digno desse nome – para resolver o conflito com o Irão e garantir a livre circulação de navios no estreito de Ormuz.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Artigos AnterioresFrancisco Sarsfield Cabral

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.