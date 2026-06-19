O que correu mal a Portugal e o que se pode mudar para o Uzbequistão?

Não foi uma estreia convincente, longe disso, para a seleção portuguesa no Mundial. A turma de Roberto Martínez até entrou bem no jogo, fez o que parecia mais difícil em teoria — marcar cedo — mas a partir do meio da primeira parte, deixou de ter o jogo verdadeiramente sob controlo. Olhamos para os pontos fulcrais desta frustrante igualdade e propomos algumas soluções, já a pensar no Uzbequistão. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui O "quadrado mágico" e como (não) o fazer resultar

Era grande a expectativa para perceber o encaixe de Vitinha, João Neves, Bernardo Silva e Bruno Fernandes no mesmo onze e os primeiros sinais foram promissores.

Portugal iniciou o jogo de forma dominadora, com ocupação racional de espaços e proximidade entre os jogadores. Numa ação em que variou da esquerda à direita, Cancelo tentou o cruzamento, a segunda bola sobrou para Vitinha e daí surgiu a combinação que resultou no 1-0, com Pedro Neto a cruzar e João Neves, em movimento tantas vezes visto no PSG, a atacar a área para finalizar (de cabeça). Desde esse momento, a posse foi ficando mais lenta, previsível, com poucas relações proveitosas entre os mais criativos e parca capacidade de rodar o centro do jogo depois de gerar superioridades do lado oposto.

Bernardo é hoje mais um médio e só se pode conceber a sua relevância vendo o jogo de frente e contribuindo para fazer a bola mover por dentro. Talvez não tivesse sido má ideia repetir o plano inicial frente à Nigéria, com um Trincão que busca melhor a largura e tem outra capacidade para arriscar no remate — desde logo no último terço.

A insistência pelos flancos Não se percebe que Gonçalo Ramos apenas tenha sido alternativa ao minuto 83, juntando-se ao indiscutível (na cabeça e atos de Martínez) Cristiano Ronaldo, tendo em conta a sistemática busca por um jogo flanqueado, preenchido a cruzamentos para a área.

Perante uma equipa maioritariamente defensiva, embora nem sempre com a última linha baixa, Trincão e João Félix poderiam ter tido um encaixe mais produtivo a partir do banco que Rafael Leão (que necessita de mais espaços) e até que Ramos, que fazia sentido para o que Martínez pedia (mais cedo) mas que não tem os atributos de João Félix nos movimentos de rutura e a espontaneidade de remate, a partir de zonas mais diversas.

A resposta de Chico Conceição no segundo tempo e alguns fogachos de Pedro Neto, a espaços, foram sinais de luz mas Portugal pede mais e melhor jogo interior, até para reduzir a lógica exagerada de cruzamentos - habitualmente sem correspondência.

Como fazer para rematar mais?

A solução é simples: preencher a área com mais gente, como se viu no 1-0, investir em movimentos de trás para a frente de um dos laterais (num ou noutro momento, Nuno Mendes fez isso) e ativar rematadores como Bruno Fernandes, Trincão, Félix ou até Vitinha perto da entrada da área, a partir de cruzamentos ou passes recuados.