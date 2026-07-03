Portugal-Croácia: Querer ser diferente, quebrar, arriscar tudo, viver no limite e, no fim, ser feliz

Um plano para aproveitar as fragilidades croatas Roberto Martínez soube identificar uma das fragilidades mais notórias da Croácia (o espaço nas costas dos laterais e a dificuldade em ambos os lados para defender a zona do 2º poste) e tentou rentabilizar esse aspeto como plano inicial para o encontro. Pedro Neto manteve-se à direita, Rafael Leão entrou para o lado esquerdo e a ideia da turma das quinas foi explorar o jogo exterior, tendo Nuno Mendes como lançador de passes a partir de trás (e interior-esquerdo em movimentos de avanço). Assim nasceu a dupla ocasião inicial para Bruno Fernandes (mais utilizado numa lógica de 2º avançado no ataque à área nesse período). Portugal mostrou argumentos na circulação de um lado ao outro, mas o jogo foi-se tornando demasiado unidimensional para as necessidades da equipa – que se assenhoreou do jogo, sim, mas gerou objetivamente pouco perigo nítido para a baliza croata. Começou a faltar, sobretudo depois da pausa para compromissos publicitários, capacidade para gerar alternativas também por via da exploração do jogo interior, com mais presença e desequilíbrio nas entrelinhas.

Jogo Portugal- Croácia "foi épico", mas ainda há "defeitos que resistem na equipa portuguesa". Veja o vídeo.

Os ajustes de Dalić e os problemas sérios para Portugal Portugal teve uma agressividade e nível de compromisso defensivo, na pressão (com referências individualizadas) e reação à perda superior ao do jogo com a Colômbia. Isso também ajudou a que a equipa lusa se impusesse durante a fase inicial. Noutra vertente, o médio-direito Vlašić passou a acompanhar mais o lateral no momento defensivo e a capacidade para desequilibrar pelo lado esquerdo foi-se progressivamente perdendo. Além do mais, a forma como Portugal avançava para condicionar a construção croata também implicava riscos, de cada vez que o timing de abordagem não fosse o melhor ou o duelo não fosse ganho. E nos últimos 20 minutos da 1ª parte, a formação balcânica começou a encontrar, a espaços, os caminhos para se aproximar da área da equipa de Martínez. Com a entrada de Igor Matanović ao intervalo, a Croácia ganhou mais argumentos em apoio, uma referência mais pertinente na ligação com os prodigiosos médios (Modrić foi imponente, Kovačić teve mais espaços para progressão e a mobilidade de Sučić e Baturina deu soluções nas chegadas à frente). De repente, voltámos a ver o descontrolo absoluto na seleção portuguesa, com uma transição defensiva deficitária e muitas dificuldades para pressionar subido, adicionando a isso a forma quase amadora como se originou o 1-0 – com os jogadores de Portugal a pedirem lançamento de linha lateral e a não redefinirem os comportamentos defensivos adequados, enquanto a Croácia rodava rapidamente e sem pressão a bola de um lado ao outro.

As quatro substituições de Martínez, um São Diogo numa área e um São Gonçalo na outra – e ainda o equilíbrio fundamental de Rúben A equipa portuguesa estava perdida em campo e Martínez fez "all-in" no casino de Toronto, com quatro trocas simultâneas, promovendo um 4-2-4 de tração à frente, sinal de pânico com o início de segundo tempo preocupante e a sensação de potencial eliminação. O golo acabou por chegar da marca dos 11 metros, por Cristiano, depois de penálti conquistado por Renato Veiga num pontapé de canto, mas o que ficou do pós-empate foram momentos absolutamente preocupantes de quem se arrisca a viver permanentemente na dependência dos eventos se vão sucedendo nas partidas. Sem um meio-campo equilibrado e com um quarteto marcadamente ofensivo, Portugal demorou a ajustar-se no posicionamento defensivo e a Croácia conseguiu ainda ganhar mais ascendente face ao que já tinha no arranque da etapa complementar.

O jogo partiu-se, a Croácia cercou a área com várias unidades, criou situações de finalização emergente e Diogo Costa voltou a provar que é top-3 mundial nas balizas, de momento. O cenário caótico foi corrigido tardiamente "ma non troppo" por Martínez, sacando, surpresa, Cristiano de campo e lançando Rúben Neves para ajudar a equilibrar uma equipa quebrada. Daí em diante, e apesar de a Croácia continuar a ter vias de saída, a turma lusa reequilibrou-se defensivamente e soube acumular alguma posse, o que permitiu, de resto, o lance decisivo do 2-1, com Renato Veiga a rodar para Rafael Leão, que tirou um dos cruzamentos da carreira para o espaço entre central-esquerdo e lateral, que Gonçalo Ramos aproveitou da melhor maneira – cabeceamento sublime, de ponta-de-lança de elite. Não deu, contudo, para descansar, porque Portugal adora viver em sofrimento mesmo com tudo a favor para gerir resultados e o golo anulado à Croácia, com algum caos na defesa da própria área perante tanto adversário, é mais uma lição a levar para os próximos jogos.