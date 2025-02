Código de Comportamentos em Albufeira "é um absurdo, um retrocesso brutal”

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que “é um enorme absurdo” a Câmara de Albufeira querer proibir uso de biquíni e calções na rua e nas esplanadas.

“Eu recomendo ao PSD e ao Chega de Albufeira: se não gostam de praia, podem ir para Santa Comba ou para a Guarda. Lá não há praia e lá não há biquínis”, diz, ressalvado que “isto é uma piada, porque isto é mesmo uma piada”.

Raposo recorda que na semana passada, neste mesmo espaço de comentário, falou da “não integração das mulheres muçulmanas na sociedade portuguesa e ocidental”, sinalizando que “agora temos da parte de uma autarquia portuguesa [a intenção] de formar uma polícia dos costumes para tapar as pessoas na praia, sobretudo as mulheres, porque estamos a falar do corpo humano”.

No seu espaço de comentário n’As Três da Manhã, Raposo insiste que “isto é um absurdo. É uma polícia municipal que chega ao pé de uma senhora ou de uma rapariga para lhe dizer que não pode estar de biquíni”.

“Isto é um absurdo, é um retrocesso brutal; ainda mais ridículo, quando tu olhas para o mundo atual, as grandes heroínas do nosso tempo. Aqui e agora, nós estamos aqui, no nosso conforto, na nossa segurança, as miúdas do Irão estão a morrer todos os dias, porque querem precisamente usar o que quiserem, a começar nos biquínis; querem tirar o véu, querem andar como quiserem, e nós andamos aqui com esta conversa ao contrário”, lembra.