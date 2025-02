Kamala faria com a Ucrânia o mesmo que Trump

“Com a Kamala, estaríamos no mesmo momento, a fazer exatamente a mesma coisa”, diz Raposo, advertindo que “temos que conseguir distinguir aquilo que é a estupidez incrível do Trump, mas que está a um nível discursivo da realidade dos factos”.

Esta sexta-feira, Zelensky vai firmar nos Estados Unidos um acordo com a administração Trump para a exploração de minerais pelos Estados Unidos, em troca de apoio norte-americano, com o Presidente Marcelo a alertar que não pode ser uma rendição disfarçada, já depois de Macron ter alertado para a eventual capitulação de Kiev.

“É um exagero da parte do Macron e de Marcelo. Acho que vivemos numa época um bocado estranha, porque a realidade é que estamos sempre a comentar o comentário que já era um comentário do comentário do comentário. Isto iria acontecer com a Kamala”, diz Raposo.

O comentador insiste que isto “iria acontecer com outros líderes europeus, porque estamos há três anos nisto, e há um empate. E quando há um empate nas guerras, há acordos de paz, há negociações”.

“Capitular, capitular foi o que o Obama fez em 2014. A guerra começou em 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia. Isso é que foi capitular. Em 2022, não capitulamos. Estamos a ajudar a Ucrânia no melhor, com o máximo possível. E mais, o cenário é um desastre para a Rússia. A Rússia já perdeu 700 mil homens”, destaca.

No seu espaço de comentário n’As Três da Manhã, Raposo assinala ainda que “a Ucrânia conseguiu manter 80% do seu território”, sublinhando que “é uma vitória para o Ocidente, para a Europa e para a Ucrânia”.

“Agora, temos que chegar a um acordo”, defende Raposo, apontando como passo seguinte “europeus e americanos, envolverem-se diretamente com a Rússia, na Ucrânia”.

Já em relação à posição da Europa, que sempre disse que há que preservar a integridade do território ucraniano, o comentador observa que “uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática”.

“A Europa tem que saber, tem que se habituar, que entrou num período histórico, onde aquilo que tivemos durante 30 ou 40 anos foi uma paz histórica ou um momento pós-histórico; o fim da história, se quiser, acabou. E estamos a voltar àquilo que sempre existiu. Acordos de paz, divisão de território, etc”, lembra.