Contado Ninguém Acredita. Biden, Obama e Clinton deportaram mais do que Trump

Henrique Raposo aponta que Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton deportaram muito mais imigrantes em situação ilegal do que Donald Trump no seu primeiro mandato.

No novo formato "Contado Ninguém Acredita", no seu espaço n'As Três da Manhã, o comentador da Renascença destaca que no primeiro mandato de Trump foram deportadas 1.5 milhões de pessoas, enquanto na última administração Biden/Harris foram deportadas entre quatro e cinco milhões.

Henrique Raposo lembra, também, que Barack Obama - com Biden como vice-presidente - deportou cerca de cinco milhões de pessoas. Já Bill Clinton, "deportador-em-chefe", expulsou 12 milhões de pessoas.



"No tempo do Trump, as autoridades tiveram 1,3 milhões de encontros com pessoas em situação e expulsaram 650 mil. No tempo de Biden, os encontros passaram a cinco milhões e foram expulsos 2,5 milhões", realça, por outro lado.

Henrique Raposo recorda que a Covid-19 destruiu as economias da América Central, o que levou muitas pessoas a "procurar uma vida melhor" nos Estados Unidos e Biden teve de reagir. "Responderam bem, porque um país não é a Santa Casa", diz.

O comentador da Renascença afirma que o ecossistema mediático atual "fala em bondade e maldade e esquece a realidade" e critica a ala mais progressista do Partido Democrata por ter impedido Biden de falar das deportações "alegando que era racismo".

"Permitiu-se que Trump concorresse novamente, prometendo uma coisa que já estava a ser feito pelos liberais. É o problema de estarmos sempre nas perceções das narrativas e não na realidade", assinala, ainda.