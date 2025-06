Anjos vs. Joana Marques. “Eles acham que o ego pode ser protegido pela lei”

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que, no caso judicial que opõem a dupla musical Anjos à humorista Joana Marques, os cantores “acham que o ego pode ser protegido pela lei”.

No espaço de opinião do programa “Três da Manhã”, Raposo entende que “eles cantam publicamente como Anjos, são criticados publicamente enquanto Anjos, mas depois invocam os sentimentos privados do Nelson e do Sérgio”.

“Se se não querem ser criticados, cantem só no chuveiro, em casa. Se a Joana [Marques] tivesse gozado com eles na privacidade, sim, seria um crime. Agora ser gozado com o trabalho público que estão a fazer é legítimo, aliás, é necessário”, acrescenta.