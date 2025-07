"Isto só tem um nome: é o mal". Henrique Raposo condena Ventura e Matias

Henrique Raposo defende, esta segunda-feira, que o facto de André Ventura e Rita Matias terem divulgado nomes de crianças no Parlamento e nas redes sociais "é um crime".

No seu espaço de comentário no programa As Três da Manhã, o comentador da Renascença assegura conhecer quem "vai passar o dia de hoje" a "investigar que tipo de ações legais" poderão ser movidas contra os elementos do partido Chega que o fizeram e apela a que quem conheça "os mecanismos legais" se pronuncie e "avance". "Isto é um crime", repete.

O comentador recorda que Rita Matias "leu, nas redes sociais, listas de turmas reais, sublinhando nomes reais, de crianças reais, filhos de imigrantes, para dar a entender que não há vagas nas escolas portuguesas por causa dos estrangeiros. Isto é um crime, estás a expor a privacidade de pessoas", diz, defendendo que, "num estado de direito", tal é matéria criminal.

"Ela não disse qual era a escola mas, que for daquela comunidade, sabe quem são aquelas crianças. Pior: noutras comunidades com nomes parecidos, as pessoas vão sentir-se legitimadas para o ódio e para o bullying, repito, contra crianças".

"Isto só tem um nome: é o mal"

"Isto só tem um nome: é o mal. É falta de decência antes de qualquer consideração política", defende.



"O Chega está sempre a falar dos portugueses de bem, daqueles slogans dúbios e irritantes. Continuo a não saber quem são os portugueses de bem, mas agora sei quem são os portugueses do mal: chamam-se André Ventura e Rita Matias."

Numa opinião inflamada, Henrique Raposo apelidou Rita Matias de "Joana Amaral Dias do Chega" e disse tratar-se de uma das "deputadas mais imbecis da história da democracia portuguesa", porque "acha que ser deputada é ter uma carta branca de impunidade".

"Esta rapariga, Rita Matias, disse na televisão que não aceita que uma mulher aborte se engravidar por causa de uma violação. Está a defender a vida em abstrato, é muito bonito. Mas vem aqui humilhar crianças reais, vidas reais", acrescenta, questionando a deputada e o líder do Chega.

"Estas crianças nasceram cá e são portugueses por direito. Onde estão os filhos do André Ventura e da Rita Matias?", questiona, falando em "suprema hipocrisia desta direita", que "está sempre a falar das crianças e das famílias" e a "defender a vida em abstrato". "Onde é que estão as famílias do cavalheiro A e da senhora B?", indaga.