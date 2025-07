Caso Pelicot nos palcos. “As mulheres não se organizam em bando para violar um homem ao longo de anos, drogando-o”

O comentador da Renascença Henrique Raposo diz que “as mulheres não se organizam em bando para violar um homem ao longo de anos, drogando-o”.

No seu espaço de opinião n’As Três da Manhã, Henrique Raposo comenta a estreia, em Avignon, da peça de teatro “O Julgamento Pelicot", que retrata o maior julgamento por violação da história de França, e realça que “há, de facto, a cultura de violação e de abuso dos homens e da tal masculinidade tóxica”.

“Às vezes, vejo homens a dizer assim: ‘mas não há feminismo tóxico, não há feminilidade tóxica?’. Há, mas não faz isto. As mulheres não se organizam em bando para violar um homem ao longo de anos, drogando-o”, destaca.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Para Raposo, “a violência doméstica é feita por homens” e “as mulheres têm medo de serem assassinadas por homens”.

Sobre a peça de teatro, que vai confrontar o público com a cultura de violação enraizada na sociedade, o comentador destaca que “a partir do momento em que um caso ou uma pessoa se torna tão pública, ela perde direito ao anonimato, à privacidade. O caso ultrapassa a pessoa em causa”.

“E, obviamente, tem que ser abordada. E, a meu ver, é bom que seja abordada pela arte. Neste caso, por uma peça de teatro”, diz Raposo, salientando que “estamos a falar de uma pessoa que é uma heroína”, tendo em conta que a mulher era drogada pelo próprio marido, para depois ser violada por 50 ou 60 homens.

“Vamos inverter o inferno de Dante. O inferno de Dante é um cone virado ao contrário, com vários níveis de mal. E aqui há vários níveis de mal. Há as pessoas que desconfiavam que alguma coisa estava ali a acontecer, mas não disseram nada. Há os homens que foram convidados, não aceitaram, mas também não fizeram queixa a ninguém. Há os homens que entraram no esquema, e, se calhar, muitos, repetidamente. No último nível do inferno está o marido, que é o Lucifer, aqui desta história. E literariamente é o mais interessante”, observa.