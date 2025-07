Henrique Raposo. Estratégia da AD de “encostar-se ao Chega é estúpida”

O comentador da Renascença, Henrique Raposo, considera que a estratégia da AD de “encostar-se ao Chega é estúpida”.

Em causa estão duas declarações recentes do primeiro-ministro: a primeira, em que Luís Montenegro disse perceber as demolições em Loures; e a segunda, em que afirmou que o Chega está a ficar responsável.

“Na semana passada, o Chega teve — pelo menos na minha memória — a maior irresponsabilidade de um partido no Parlamento, com aquele caso da revelação do nome das crianças estrangeiras. Como é que um primeiro-ministro, uma semana depois desse caso, vem dizer que esse partido está a ser mais responsável?”, questiona.

“Não percebo. Eu acho que a estratégia da AD [de] encostar-se ao Chega é estúpida”, atira Raposo.

O comentador entende que isso não faz sentido e que “não é assim que vamos secar o Chega”.

“Vamos secar o Chega resolvendo os problemas — como estes da habitação — com políticas públicas que façam sentido. E políticas públicas que façam sentido não é o que está a passar”, diz.

Questionado sobre se há interesse político na forma como o caso das demolições está a ser tratado, Raposo diz que: “estão a tentar captar os pobres, mais ou menos remediados, que vivem em Loures, que estão com raiva contra os desgraçados dos desgraçados. Estamos numa lógica de pobres contra pobres.”

“Naquela zona sempre houve barracas e bairros clandestinos. Sempre. Antigamente, existia — a meu ver — uma sociedade mais adulta, capaz de aceitar que, durante um largo período de tempo, aquilo pode existir. E hoje em dia, acho que a sociedade, com os canais de televisão 24 sobre 24 horas e os mídias, não consegue aceitar que a sociedade nem sempre é instagramável”, completa.