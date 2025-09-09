Debandada nos cuidados paliativos devia ser "tema de urgência nacional"

Para Henrique Raposo, o facto dos cuidados paliativos não serem "um assunto sexy" explica a contradição de termos défice de oferta neste tipo de cuidados, sem que haja condições atrativas para estes profissionais.

"Cuidar dos idosos é, obviamente, um tema que é tabu na sociedade portuguesa... e não é só na sociedade portuguesa", lamenta o comentador, de regresso ao seu espaço n'As Três da Manhã, da Renascença.

Numa altura que há uma debandada de profissionais das equipas comunitárias em cuidados paliativos para outras unidades e em que mais de 70% das pessoas que precisam desta assistência não lhe têm acesso, Henrique Raposo acrescenta dados ao "cenário monstruoso" dos cuidados paliativos em Portugal e que "não tem espaço nos media, na conversa política e mesmo na conversa privada, entre amigos".

"Todos temos problemas a este nível mas, quando falamos, mesmo com pessoas da nossa intimidade, falamos entredentes", denuncia.

Para Henrique Raposo, há três factos que "deviam transformar isto num tema de urgência nacional". Entre os assuntos mais prementes, que Raposo assegura que não serão "debatidos nas autárquicas", estão os "internamentos sociais", com "os velhotes que são abandonados nos hospitais" a chegar "a dois mil a cada dia". "A cada dia que passa temos duas mil camas nos hospitais ocupadas por uma pessoa que está abandonada", lamenta o comentador, que aponta o dedo a todos, porque ninguém fala.

"Acho que a culpa é nossa. A nossa geração, que está agora na idade de falar, de cuidar dos pais que chegam à terceira idade, não consegue falar disto", admite, o que gera, assegura, "um vazio político", porque "os políticos não sentem pressão social para resolver o assunto".

Há outros dados que também deviam preocupar a sociedade portuguesa, defende: o facto de haver "2600 lares legais em Portugal" mas "só 4 por cento" terem vaga em maio passado, bem como "40% das pessoas com mais de 80 anos viverem sozinhas", dado que considera "ainda mais assustador".

"Aposto que esta notícia vai morrer hoje, as televisões não vão pegar no assunto, os comentadores não vão pegar no assunto e na campanha para as autárquicas não se vai falar do assunto", vaticina Henrique Raposo.