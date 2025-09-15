Menu
Renascença Renascença
Henrique Raposo n´As Três da Manhã
Segundas e sexta-feiras, às 9h20, n'As Três da Manhã
A+ / A-
Arquivo
“É preciso ter coragem de dizer que os médicos não mandam”
Ouça aqui o comentário

Henrique Raposo n'As Três da Manhã

“É preciso ter coragem de dizer que os médicos não mandam”

15 set, 2025 • Sérgio Costa , Olímpia Mairos


Henrique Raposo reflete sobre os problemas no Serviço Nacional de Saúde.

O comentador da Renascença, Henrique Raposo, considera que grande parte dos problemas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) têm origem nos próprios clínicos.

“Os médicos tarefeiros querem ganhar mais dinheiro por serem tarefeiros e não ficarem alocados a uma unidade e não querem fazer horários chatos. É só isto”, exemplifica, explicando assim o que aconteceu este sábado, quando os médicos prestadores de serviços que iam assegurar a urgência no Hospital Garcia de Orta, em Almada, mostraram-se indisponíveis para cumprir a escala.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Questionado sobre a promessa da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, de garantir, já este mês, uma unidade sempre aberta na margem Sul, Raposo critica a forma como o Governo tem comunicado.

“Este Governo é um desastre de comunicação. Há um calendário a cumprir. Se ela [a ministra] não resolver este assunto em tempo útil, tem de ir embora”, defende.

Na sua perspetiva, resolver os problemas do SNS exige firmeza política: “É preciso ter coragem de dizer que os médicos não mandam. É ter coragem de dizer ao Barreiro e a Setúbal que é Almada que deve ficar com o hospital.”

No espaço de comentário n’As Três da Manhã, Raposo reforça que “não há nada mais reacionário em Portugal do que as corporações que trabalham para o Estado”. Lembra ainda que, há anos, se repete o mesmo diagnóstico: a margem Sul precisa de um grande hospital.

“Toda a gente sabe que é o Garcia de Orta, em Almada. É preciso concentrar ali os meios”, sublinha.

Para o comentador, a solução não avança devido a dois entraves: o regionalismo e o corporativismo dos médicos.

“São os dois maiores vícios da nossa cultura política. Um é o regionalismo — a minha cunha é melhor que a tua. Já ouvi aqui na antena autarcas da margem Sul a dizer que seria uma falta de respeito para o Barreiro, o Montijo ou Setúbal. Isso é impossível. O outro é o corporativismo dos médicos. Os ministros mudam, já tivemos milhares de ministros da Saúde, mas os problemas persistem. É caso para perguntar: se calhar o problema é dos médicos.”, sublinha.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.