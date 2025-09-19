Menu
Henrique Raposo n´As Três da Manhã
Segundas e sexta-feiras, às 9h20, n'As Três da Manhã
Falhas nos serviços públicos "são problemas de Lisboa e margem sul"
19 set, 2025 • Sérgio Costa , João Malheiro


Henrique Raposo pede "intervenção rápida e decisiva" para resolver os problemas.

Henrique Raposo aponta que as falhas nos serviços públicos, como na Educação ou na Saúde, são "problemas da Grande Lisboa e da margem sul".

O comentador da Renascença refere que "se fala muito como se fosse o país todo, mas não é. É a Grande Lisboa".

"Se não tratarmos dos problemas dos subúrbios de Lisboa, vamos ser engolidos pelo monstro", avisa.

Henrique Raposo defende "uma intervenção rápida e decisiva para resolver uma série de problemas", como transportes, SNS e as escolas.

O comentador sublinha que, apesar dos portugueses terem poucos filhos, há menos vagas por causa de filhos dos imigrantes. No entanto, "realça que o Chega não tem razão, a solução não é expulsar as pessoas".

"Ainda bem que os filhos dos imigrantes estão na escola. É uma das contradições da extrema-direita. De manhã, queixam-se que não se querem integrar, à tarde criticam por estarem na escola", considera.

Henrique Raposo questiona, ainda, a demora do Estado central em agir para corrigir estes problemas, se já percebeu o que é que se passa.

"As minhas filhas tiveram aulas em contentores, não foi um problema de todo. Por que é que não se fazem isso em escolas onde não há vagas?", sugere.

