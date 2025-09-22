Condenação de operadoras por cobrança ilegal pode "não dar em nada"

Henrique Raposo acredita que a condenação da MEO, NOS e NOWO por cobrança ilegal a clientes não vai "dar em nada".

No seu espaço habitual n'As Três da Manhã, o comentador da Renascença recorda outro caso, em que ficou provado que os bancos portugueses fizeram cartelização de preços e, no final, "o assunto ficou nos tribunais", por ter prescrito.

"Agora, vamos passar a mesma coisa. Os consumidores portugueses estão sempre desprotegidos", considera.

Três empresas de telecomunicações são obrigadas a devolver cerca de 40 milhões de euros aos clientes. Sete anos depois o processo chegou ao fim, com o Tribunal de Primeira Instância a dar razão à ação popular interposta pela DECO.

Em causa estão montantes cobrados indevidamente pelas operadoras na sequência de uma alteração de preços praticada pela Meo, Nos e Nowo (antiga Cabovisão), no final de 2016.

Henrique Raposo fala das "portas giratórias" entre política, bancos e reguladoras, em que pessoas "pardacentas" geram uma espécia de "capitalismo de compadrio".

"Temos em Portugal, sobretudo nestas empresas que têm rendas garantidas. Toda a gente precisa de um telemóvel, de uma televisão...", sublinha.

O comentador da Renascença lamenta, ainda, "o chico-espertismo das letrinhas pequeninas", que se aproveitam de pessoas mais idosas que não lêm tudo e aceitam coisas em boa-fé.

"No caso das operadoras ou há má-fé intencional, ou há uma insensibilidade em relação à natureza destas pessoas", aponta.