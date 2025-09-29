O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que "o culpado pela crise de ansiedade não é o telemóvel"

"Muitas vezes, associa-se a civilização de telemóveis a problemas de ansiedade, a problemas comportamentais, mas, contado de boa, ninguém acredita. O telemóvel não será propriamente o grande problema das crianças", defende Raposo, no seu espaço de comentário n'"As Três da Manhã".

"Podemos ter a opinião que o telemóvel é o grande problema dos jovens. É uma opinião, mas é baseada no preconceito e não naquilo que a ciência nos está a dizer. É o mesmo preconceito que os nossos pais tinham em relação a MTV ou rock. A geração rasca", argumenta.

"Éramos rascas, mas não havia telemóvel. Se recuarmos até ao tempo do James Dean, os mais velhos diziam que os jovens estavam perdidos por causa da jukebox. A tensão, da jukebox..."

"A televisão também já foi um problema. A televisão, o Mega Drive... Há sempre um culpado para aquilo que é inevitável: os adolescentes são adolescentes", reforça Henrique Raposo.

Para o comentador da Renascença, esta tendência "começou por causa de um livro do Jonathan Haid, que é um grande psicólogo americano, que escreveu o livro 'A geração ansiosa'", mas a obra exprime "uma opinião que não está revestida por uma fortaleza científica".

Raposo entende que Haid "confunde correlação com causalidade, ou seja, duas coisas podem estar a acontecer ao mesmo tempo, mas uma não causa a outra".

"Tu tens todos os outros cientistas, especialistas em epidemia psicológica, a dizer que não há correlação. Temos aqui uma montanha de dados que negam o Jonathan Haid, só que os mídias pegam na tese dele, porque é a tese mais sexy, que encaixa mais no preconceito dos pais hoje em dia. Quando se fala de uma geração ansiosa, o telemóvel não é a causa."

"Eu não estou a criticar o fim dos telemóveis nos pátios da escola. O que eu estou a dizer é que a culpa da crise da ansiedade não está no telemóvel. Não é culpa do telemóvel o facto de os papás irem às faculdades confrontarem os professores. Não é culpa dos telemóveis os miúdos da 'Geração Z' irem em entrevistas de emprego e levarem os papás", remata.

