O comentador da Renascença Henrique Raposo diz que em Portugal não existe uma verdadeira cultura de condenação dos abusos contra mulheres.

O comentário surge a partir do caso de Frederica Lima, ex-namorada do ator Nuno Homem de Sá, que, em entrevista à SIC, afirmou de forma explícita ter sido vítima de abusos e violência de várias formas.

Para Raposo, este testemunho poderia ter desencadeado um movimento semelhante ao “MeToo” em Portugal. No entanto, lamenta que o tema não tenha ganho espaço mediático.

“Está-me a fazer muita impressão não ser o tema da semana, não estar a ser comentado, falado, acolhido.”

O comentador questiona o silêncio à volta do caso, sublinhando a contradição existente: “andamos a dizer às mulheres para falarem, mas depois ficam sozinhas”.

Raposo aponta como uma das razões o contexto reduzido e fechado do meio artístico e televisivo português: “O mito é algo que poderia acontecer nesse meio, e Lisboa é muito pequenina”.

Na entrevista em causa, Frederica Lima revelou ainda a existência de outras mulheres envolvidas e a descoberta de provas, incluindo discos rígidos com fotografias e vídeos não consentidos. Raposo não critica essas mulheres pela dificuldade de denunciarem, mas antes a falta de suporte social e cultural que as deveria amparar.

“Estou a criticar-nos a nós — jornalistas, comentadores, artistas — que não criamos um mastro cultural que permita às mulheres avançarem com segurança”, diz.

No espaço de comentário n’As Três da Manhã, Raposo insurgiu-se também contra a forma como a TVI tratou uma série inspirada nos acontecimentos ligados ao arquiteto Taveira, nos anos 80, sem assumir claramente essa ligação.

“Se nós não conseguimos apertar uma pessoa que fez isto há 40 anos, se não conseguimos falar abertamente de um caso que chegou ao Conselho de Ministros do Cavaco, como é que vamos confrontar os homens que fazem isto hoje, que têm poder hoje?”, questiona.

Henrique Raposo conclui que o problema é estrutural e cultural: uma tendência para calar, esconder e relativizar.

“Há uma polémica em curso, descubro que há outra mulher envolvida, mas a resposta é sempre a mesma: tenho medo de falar, tenho medo de avançar.”