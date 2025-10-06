Menu
Henrique Raposo n´As Três da Manhã
Segundas e sexta-feiras, às 9h20, n'As Três da Manhã
O mercado de trabalho "está a destruir as famílias"
Ouça a opinião de Henrique Raposo

Henrique Raposo

O mercado "está a destruir a família"

06 out, 2025 • André Rodrigues , João Malheiro


Comentador da Renascença sublinha que as histórias das mulheres "não entram no discurso político".

Henrique Raposo considera que o mercado "está a destruir a família", depois de serem conhecidos esta segunda-feira dados que apontam que mais de duas mil grávidas perderam o emprego em 2024.

Os dados avançados pelo jornal "Público" dão conta do pior valor em quatro anos. O relatório sobre o progresso da igualdade entre mulheres e homens no trabalho aponta que muitas das mulheres afetadas têm nomes estrangeiros, o que levanta dúvidas sobre possíveis discriminações adicionais.

No seu habitual espaço n'As Três da Manhã, Henrique Raposo reflete que a Direita que está sempre a falar de família tem "um enorme problema", porque o "mercado está a destruir a família" e PSD, CDS, IL e Chega não falam do assunto, porque querem dar "primazia ao mercado".

"São empresários de vistas curtas que estão a destruir a família. Uma colega ao lado vê alguém ser despedida por ser mãe e pensa que lhe pode acontecer o mesmo", aponta.

O comentador da Renascença realça que as histórias das mulheres "não entram no discurso político e público".

Henrique Raposo sublinha que muitas mulheres "têm medo de ser rotuladas" e querem, sobretudo, voltar ao mercado de trabalho.

"É o capacete machista de quem está no poder. Os homens recusam ser fãs das mulheres", lamenta.

E acredita que, neste momento, que a sociedade está "a pioriar" em termos de igualdade de género, porque "há uma contrarrevolução machista", que quer "resistir aos tempos".

