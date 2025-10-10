Henrique Raposo critica a tendência da sociedade de se focar em apenas um grande tema, ignorando outras questões igualmente importantes.

"Estamos viciados a debater um tema de cada vez e esquecemos o resto da realidade", sublinha.

O comentador da Renascença diz que se trata de "uma preguiça mediática" que afeta toda a gente e tem de ser revista.

"A realidade é complexa, não é unidimensional, há posições morais e diferentes legítimas", defende.

Henrique Raposo dá o exemplo dos esforços de Donald Trump para baixar os preços dos medicamentos nos Estados Unidos da América (EUA), numa espécie de "Obamacare para os medicamentos, que tem um impacto brutal nos mais pobres".

"Nas próximas eleições vai ter bons resultados e nós vamo-nos sentar e ficar surpreendidos novamente", realça.

O comentador destaca, ainda, o caso das eleições autárquicas portuguesas, "por não estarmos a debater os lares de idosos, que é um dos maiores problemas sociais".

"O Chega vai subir muito nos subúrbios de Lisboa. Em Loures, há um escândalo social, porque Lisboa não queria o seu porto cheio de contentores. Não se fala na campanha", lamenta, aproveitando para recordar que aRenascença fez precisamente uma reportagem sobre o tema.