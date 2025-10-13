Menu
“O Chega não saiu da box, o motor gripou”

Henrique Raposo

13 out, 2025 • Sérgio Costa , Cristina Nascimento


Comentador da Renascença analisa os resultados das eleições autárquicas. Henrique Raposo considera que foi “uma noite maravilhosa” durante a qual se assistiu a uma disputa “normal” entre o PS e PSD.

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que a noite eleitoral foi “maravilhosa” por se ter voltado a assistir a uma disputa “normal” entre o PS e PSD.

“Continuamos com o bipartidarismo”, considera.

Na análise aos resultados eleitorais, Raposo aponta que o “Chega não sai da box” e que o “motor gripou”.

“O menino do refluxo dizia que queria 30 [câmaras], dizia que era impossível ficar atrás do CDS e do PCP. Ganhou três [câmaras] e ficou atrás do CDS que, alegadamente, estava morto”, conclui.

