“O Chega não saiu da box, o motor gripou”

13 out, 2025 • Sérgio Costa , Cristina Nascimento
O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que a noite eleitoral foi “maravilhosa” por se ter voltado a assistir a uma disputa “normal” entre o PS e PSD.
“Continuamos com o bipartidarismo”, considera.
Na análise aos resultados eleitorais, Raposo aponta que o “Chega não sai da box” e que o “motor gripou”.
“O menino do refluxo dizia que queria 30 [câmaras], dizia que era impossível ficar atrás do CDS e do PCP. Ganhou três [câmaras] e ficou atrás do CDS que, alegadamente, estava morto”, conclui.