Francisco Pinto Balsemão: “Ele tinha um interesse genuíno nos mais novos”

O comentador da Renascença Henrique Raposo partilhou esta sexta-feira várias histórias e recordações pessoais de Francisco Pinto Balsemão, ex-primeiro-ministro de Portugal, fundador do PPD-PSD e do grupo Impresa, que morreu na passada terça-feira, aos 88 anos.

Num testemunho emocionado, Raposo lembrou o impacto que Balsemão teve na sua vida profissional e pessoal, sublinhando o seu caráter curioso, generoso e genuíno.

“A primeira vez que o vi foi num evento do Expresso. Eu tinha 26 ou 27 anos. De repente, entra o rei - o Balsemão - atravessa a sala e vem direto a mim. Diz-me: ‘Eu sou o seu maior fã’. Caiu-me tudo. O rei vem ter com uma criança de 26 anos e diz que gosta de ler o que escrevo”, contou o comentador.

Raposo lembra que, ao longo dos anos, almoçou inúmeras vezes com Balsemão no restaurante Pabe, em Lisboa, e que ficou impressionado pela forma como o fundador do Expresso gostava de aprender com os mais novos.

“Ele tinha mesmo interesse em ouvir os mais novos. Durante muitos anos fui o ‘enfant terrible’ do Expresso, o mais novo. E ele adorava isso, adorava ver o futuro a chegar. Era uma pessoa verdadeiramente generosa."

“Se houver confusão, eu ainda sou um menino para andar à pera”

Entre as várias memórias, Henrique Raposo destacou um momento de grande dificuldade pessoal — a polémica em torno do seu livro Alentejo Prometido, que o levou a receber ameaças e a precisar de segurança privada.

“Durante aquelas semanas muito tensas, falar com ele dava-me segurança. Houve um dia em que me disse: ‘Se houver confusão, não te preocupes, que eu ainda sou um menino para andar à pera’. Ri-me imenso, mas depois percebi que ele falava a sério”, recordou.

“A maior herança de Balsemão é a liberdade”

Raposo concluiu o seu testemunho destacando aquilo que considera ser a maior herança deixada por Francisco Pinto Balsemão — a liberdade editorial.

“Tenho 18 anos de Expresso e não são 18 anos escondido. Todos os dias estou nas polémicas, na luta, na trincheira. Nunca recebi um telefonema, um aviso, um comentário levezinho de Balsemão e dos diretores”, afirmou o comentador.

Para Raposo, essa ausência de interferência é, na verdade, a forma mais profunda de liberdade. “É a maior herança do doutor Balsemão”.

Francisco Pinto Balsemão, fundador do Expresso e da SIC, foi primeiro-ministro entre 1981 e 1983. Faleceu esta terça-feira, aos 88 anos, deixando uma marca indelével no jornalismo e na política portuguesa.