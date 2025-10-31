“Retirada dos títulos ao príncipe André é a maior vitória do ‘me too’”

31 out, 2025 • Olímpia Mairos , com Sérgio Costa
O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que a retirada dos títulos ao príncipe André “representa a maior vitória do movimento ‘Me Too’”, que, alegadamente, estaria a perder força.
“Este é, provavelmente, o maior sucesso do Me Too”, afirma o comentador.
“Estamos a falar de uma jovem americana comum que acabou de derrotar um príncipe inglês. Chamava-se Virginia Louise Giuffre. Aos 16 anos, enquanto trabalhava como hospedeira num evento organizado pelo maior predador sexual americano, Jeffrey Epstein, foi violada pelo príncipe André”, lembra Raposo.
Apesar de o duque de York, negar todas as acusações de abuso sexual, Henrique Raposo destaca que até o próprio irmão de André, o rei Carlos III, reconhece a gravidade do caso.
“O que a Coroa está a dizer, na figura do rei Carlos, é: eu não te posso prender, porque esse não é o meu papel, mas posso tirar-te os títulos e a mansão onde vives. Passas a ser apenas André, e não o príncipe André. E isso é um sinal importante”, assinala.
O comentador sublinha que a monarquia britânica “demora muito a reconhecer alguns casos”, mas considera positivo que, neste caso, tenha finalmente agido.
Raposo lembra que a jovem “se suicidou este ano e que será publicado em breve o seu livro de memórias. O suicídio e o lançamento do livro estão a contribuir para a atenção renovada sobre o caso”.
“Quem diria que o rei Carlos III - muitas vezes visto como uma figura aborrecida, até impopular - teria este papel fundamental no renascimento do ‘Me Too’?”, questiona.
No seu espaço de comentário n’As Três da Manhã, Raposo destaca que este caso irá dar a Donald Trump.
Afinal, esta jovem é americana. “Nunca se calou ao longo de 17 ou 18 anos: levou casos a tribunal, criou ONGs para falar das vítimas dos abusos sexuais do Jeffrey Epstein e dos amigos, no qual está obviamente o Trump”, argumenta.
Segundo o comentador, há quem acredite que o 'shutdown' do governo americano promovido por Trump, ou seja, a paralisação por falta de financiamento, possa estar relacionado com este caso.
“Seria uma forma de impedir o acesso das pessoas a determinados ficheiros. Parte da hiperatividade que vemos em Trump, tanto na política interna como externa, é, a meu ver, uma fuga permanente deste caso”, conclui Raposo.