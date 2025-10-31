“Retirada dos títulos ao príncipe André é a maior vitória do ‘me too’”

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que a retirada dos títulos ao príncipe André “representa a maior vitória do movimento ‘Me Too’”, que, alegadamente, estaria a perder força.

“Este é, provavelmente, o maior sucesso do Me Too”, afirma o comentador.

“Estamos a falar de uma jovem americana comum que acabou de derrotar um príncipe inglês. Chamava-se Virginia Louise Giuffre. Aos 16 anos, enquanto trabalhava como hospedeira num evento organizado pelo maior predador sexual americano, Jeffrey Epstein, foi violada pelo príncipe André”, lembra Raposo.

Apesar de o duque de York, negar todas as acusações de abuso sexual, Henrique Raposo destaca que até o próprio irmão de André, o rei Carlos III, reconhece a gravidade do caso.

“O que a Coroa está a dizer, na figura do rei Carlos, é: eu não te posso prender, porque esse não é o meu papel, mas posso tirar-te os títulos e a mansão onde vives. Passas a ser apenas André, e não o príncipe André. E isso é um sinal importante”, assinala.

O comentador sublinha que a monarquia britânica “demora muito a reconhecer alguns casos”, mas considera positivo que, neste caso, tenha finalmente agido.