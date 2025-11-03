"É tempo da ministra sair". Henrique Raposo pede demissão de Ana Paula Martins

Henrique Raposo considera que "é tempo da ministra [da Saúde] sair", depois da morte de uma grávida de 38 anos no Hospital Amadora-Sintra, na madrugada de sexta-feira.

O comentador Renascença refere que "já chega" e que Ana Paula Martins tem de sair pelo próprio ou ser demitida.

"São casos a mais, num setor altamente sensível a passar por um aperto histórico, sobretudo na Grande Lisboa e no Sul", considera.

No seu espaço habitual n'As Três da Manhã, Henrique Raposo aponta que a ministra da Saúde "vai perdendo autoridade nestes casos sucessivos".

O comentador também critica a informação errada avançada, inicialmente, pela governante, que tinha dito que a grávida que acabou por morrer só tinha sido observada dois dias antes da morte. Na realidade, já era acompanhada desde julho, informação que não terá chegado a Ana Paula Martins.

"Parece o telefone estragado. Houve uma coisa, não percebe, comunica mal ao país, depois volta atrás. Isto não é vida para ninguém", reitera.

Henrique Raposo também não percebe como é que os dados não circulam entre hospitais e unidades locais de saúde, dando a sensação que "o Estado português está a usar tecnologia de 1980".

E questiona se esta falha de partilha de dados acontece com toda a gente, o que é "grave", ou se ocorre, sobretudo, com imigrantes, "que gravíssimo é".

"Se este problema está a acontecer sobretudo com imigrantes, estamos a falar de um universo que já é metade dos nascimentos na Grande Lisboa e um terço no país. O futuro demográfico do país será feito com estas mulheres e estes bebés. E não podemos culpar as pessoas que vêm cá e não estão a ser acompanhadas. Só agora é que têm de entrar no sistema", avalia-

"Há meios dos dados circularem com segurança, como fazemos nas empresas", acrescenta, ainda.