Desigualdade salarial: "Não temos uma família funcional se os homens não se adaptarem à nova família"

Henrique Raposo avisa que "não temos uma família funcional se os homens não se adaptarem à nova família".

No seu habitual espaço n'As Três da Manhã, o comentador da Renascença analisa os dados que apontam que a desigualdade salarial reduz-se muito lentamente, referindo que quando alguém tem de ficar em casa para tomar conta dos filhos, a "regra não escrita diz-nos que é a mãe que faz estas funções, não o pai".

"São elas que perdem um dia de salário, para chegar ao topo e conseguir liderar um projeto. Isto acontece em dezenas de dias ao longo do ano", lamenta.

Henrique Raposo sublinha que as mulheres "não são punidas por serem mulheres, são punidas por serem mães".

Para o comentador da Renascença, "o vilão desta história não é o patrão, é o marido em casa" que é que também tem de "abdicar socialmente e culturalmente do seu poder".

"É uma questão cultural e doméstica e tem a ver com a educação que damos às crianças. Os rapazes não são educados emocionalmente para serem cuidadores. Não são", reitera.

E Henrique Raposo realça que isto "não é só uma questão feminista, é uma questão de todos" e que a pobreza "não interessa só aos pobres". "É uma questão de direitos humanos da sociedade", acrescenta.