Henrique Raposo n´As Três da Manhã
Segundas e sexta-feiras, às 9h20, n'As Três da Manhã
A+ / A-
Arquivo
Desigualdade salarial: "Não teremos uma família funcional se os homens não se adaptarem à nova família"
Ouça a opinião de Henrique Raposo

Henrique Raposo

Desigualdade salarial: "Não temos uma família funcional se os homens não se adaptarem à nova família"

14 nov, 2025 • Sérgio Costa , João Malheiro


Comentador da Renascença diz que o "vilão desta história não é o patrão, é o marido em casa" que é que também tem de "abdicar socialmente e culturalmente do seu poder".

Henrique Raposo avisa que "não temos uma família funcional se os homens não se adaptarem à nova família".

No seu habitual espaço n'As Três da Manhã, o comentador da Renascença analisa os dados que apontam que a desigualdade salarial reduz-se muito lentamente, referindo que quando alguém tem de ficar em casa para tomar conta dos filhos, a "regra não escrita diz-nos que é a mãe que faz estas funções, não o pai".

"São elas que perdem um dia de salário, para chegar ao topo e conseguir liderar um projeto. Isto acontece em dezenas de dias ao longo do ano", lamenta.

Henrique Raposo sublinha que as mulheres "não são punidas por serem mulheres, são punidas por serem mães".

Para o comentador da Renascença, "o vilão desta história não é o patrão, é o marido em casa" que é que também tem de "abdicar socialmente e culturalmente do seu poder".

"É uma questão cultural e doméstica e tem a ver com a educação que damos às crianças. Os rapazes não são educados emocionalmente para serem cuidadores. Não são", reitera.

E Henrique Raposo realça que isto "não é só uma questão feminista, é uma questão de todos" e que a pobreza "não interessa só aos pobres". "É uma questão de direitos humanos da sociedade", acrescenta.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.