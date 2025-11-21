“Falta de afeto tem a ver com masculinidade tóxica”

O comentador da Renascença Henrique Raposo afirma que a falta de afetos em Portugal está diretamente ligada a uma “masculinidade tóxica que está a aumentar brutalmente”.

As declarações surgem na sequência do primeiro estudo científico sobre os afetos em Portugal, coordenado pelo psiquiatra Daniel Sampaio, segundo o qual 70% dos portugueses reconhecem que a afetividade não é plenamente vivida no seio familiar.

Raposo sublinha que “os rapazes e os homens continuam a ser educados para não expressar afetos. Por isso são humanos pela metade, sempre.”

O comentador recorda ainda que, em termos de violência doméstica per capita, Portugal é o país da OCDE com mais casos. Também destaca que o país apresenta a maior taxa de alcoolismo dentro da mesma organização. Segundo Raposo, estes fenómenos estão interligados: “Está relacionado com outro problema do nosso verão — os incêndios. No perfil do incendiário está, infelizmente, o bêbado da aldeia”.

Henrique Raposo abordou ainda a chamada ‘motherhood gap’, realçando que as mulheres continuam a ganhar menos porque são elas que ficam em casa, mais próximas dos afetos ligados ao cuidar de crianças ou idosos. “Se um homem ficar, é gozado pelos colegas”, acrescenta.

O comentador criticou também o ensino da literatura nas escolas, considerando que “a maneira como as escolas dão literatura ou as aulas de português é a destruição da literatura e, portanto, do afeto que aquele livro pode dar àquela criança”.

Raposo conclui que “os rapazes e os homens leem muito pouca literatura, não leem ficção nem poesia. E se a arte e a literatura têm alguma função social, é a de uma certa educação sentimental. Nesse sentido, só as raparigas é que se educam.”