O comentador da Renascença Henrique Raposo defende que “a Igreja tem de se submeter a um processo de renovação e de revolução”.

A reflexão surge na sequência da divulgação de um estudo que revela que a geração Z é a mais disponível para a religião — mais aberta a redescobrir a fé e a espiritualidade — mas também conclui que a Igreja não tem sabido encontrar a forma certa de os acolher.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Partindo da sua própria experiência — a de um jovem que se converteu tardiamente — Raposo conta que se deparou com uma Igreja labiríntica e burocrática.

“Tive divergências com a Igreja, parecia que estava a discutir com a Autoridade Tributária. Cheguei ao ponto em que disse: ‘ok, fiquem lá com a taça, eu fico com a Bíblia e vocês ficam com a Igreja’. Assim não entro. É, de facto, um labirinto burocrático”, afirma.

Segundo Raposo, essa complexidade institucional afasta ainda mais os jovens, que vêm de uma sociedade pós-religiosa, mas que quer voltar à espiritualidade.

“São jovens que vêm de um lugar de dúvida e de questionamento, e não aceitam bem uma Igreja que parte do pressuposto de que as pessoas vão ajoelhar-se e submeter-se acriticamente”, sublinha.