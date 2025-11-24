24 nov, 2025 • Olímpia Mairos , com Sérgio Costa
O comentador da Renascença Henrique Raposo defende que “a Igreja tem de se submeter a um processo de renovação e de revolução”.
A reflexão surge na sequência da divulgação de um estudo que revela que a geração Z é a mais disponível para a religião — mais aberta a redescobrir a fé e a espiritualidade — mas também conclui que a Igreja não tem sabido encontrar a forma certa de os acolher.
Partindo da sua própria experiência — a de um jovem que se converteu tardiamente — Raposo conta que se deparou com uma Igreja labiríntica e burocrática.
“Tive divergências com a Igreja, parecia que estava a discutir com a Autoridade Tributária. Cheguei ao ponto em que disse: ‘ok, fiquem lá com a taça, eu fico com a Bíblia e vocês ficam com a Igreja’. Assim não entro. É, de facto, um labirinto burocrático”, afirma.
Segundo Raposo, essa complexidade institucional afasta ainda mais os jovens, que vêm de uma sociedade pós-religiosa, mas que quer voltar à espiritualidade.
“São jovens que vêm de um lugar de dúvida e de questionamento, e não aceitam bem uma Igreja que parte do pressuposto de que as pessoas vão ajoelhar-se e submeter-se acriticamente”, sublinha.
Em contraponto, Raposo recomenda a audição de um episódio do podcast “Despolariza”, de Tomás Magalhães, que contou com a presença de três jesuítas — Duarte Rosado, Samuel Beirão e Nelson Faria.
“São jesuítas que partem a louça toda. Discutem abertamente os problemas da Igreja. E há temas evidentes: as missas são uma seca, as homilias são uma seca. São leituras repetitivas, que não questionam nem a Bíblia nem o mundo. Os jovens, que vêm de um espaço de questionamento, não querem saber”, aponta.
Raposo destaca ainda que “a sexualidade é o elefante na sala”.
“Nós, católicos, não podemos seguir na sexualidade um homem radical do século V”, defende, referindo-se à dificuldade da Igreja em abordar temas como a homossexualidade. “Os jesuítas são uma franja da Igreja. O mainstream tem muita dificuldade em falar disto.”
No espaço de comentário n’As Três da Manhã, o cronista reforça que “a Bíblia não é clara sobre a homossexualidade”.
“Há três passagens sobre o tema, e é uma tripla ambígua. Para mim, o principal é Jesus. Ele diz: há homens que nascem eunucos no ventre da mãe, e temos de aceitar isso. É muito claro”, afirma.
Assumindo a tradição que diz que a Bíblia é contra a homossexualidade, Raposo insiste que é preciso questionar: “Temos de questionar, porque a Bíblia também não questiona a escravatura. Pegando só na Bíblia, não havia meios para o fazer — e nós questionámos, e acabámos com ela”.
Raposo conclui citando o padre José Frazão Correia, sj, diretor da Brotéria: “Vinho novo precisa de odres novos” e remata: “Esta Igreja é um odre muito velho.”