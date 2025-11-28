Henrique Raposo critica dramatização mediática do mau tempo: “Temos de acabar com o apocalipse”

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que existe um exagero na forma como os meios de comunicação social tratam os efeitos do mau tempo, defendendo que é preciso “acabar com o apocalipse”.

“Quando falamos em polarização, temos que acabar com o apocalipse. Se nós mantivermos a ideia de que há um apocalipse todos os dias, ambiental ou político, claro que as pessoas vão ser radicais”, afirmou Raposo durante o seu comentário n’As Três da Manhã.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O cronista critica a tendência para dramatizar fenómenos meteorológicos e sublinha que “está criada a ideia de que a natureza nunca foi tão perigosa para o ser humano”. “Somos bombardeados todos os dias com essa ideia”, acrescenta, considerando que tal perceção é errada.

“Isto é errado. Nunca morreu tão pouca gente em desastres naturais na história da humanidade, apesar de sermos muitos mais, muito mais”, observa.

“Antigamente, quando nós éramos crianças, morriam trezentos mil, duzentos mil. Agora morrem oitenta, trezentos, quatrocentos. É uma diferença abissal”, acrescenta.

Como exemplo, Raposo recorda os recentes efeitos da depressão Cláudia: “A semana passada tivemos a Cláudia. Morreram duas pessoas e ficaram desalojadas quatro pessoas.” O comentador compara com a situação de 1983, quando “a zona oriental de Lisboa, Loures e Vila Franca pareciam zonas de guerra”, com “seis mil deslocados e 18 milhões de contos de prejuízos”.

“O curioso”, nota, “é que quando tu vês as peças de televisão, de rádio e jornais dessa altura, o tom das peças é sensato, calmo, ponderado, jornalístico. Com seis mil deslocados. Compara-se com as peças de hoje, onde tens quatro desalojados e dois mortos, e não há comparação possível.”

Henrique Raposo sublinha, contudo, que não está a negar a existência das alterações climáticas, mas sim a alertar para uma leitura mais equilibrada: “É preciso olhar para a capacidade humana, política, económica, tecnológica, de nos protegermos numa escala que é inimaginável para os nossos antepassados”.

O comentador lembra ainda exemplos internacionais: “Um tufão no Bangladesh, há poucos anos, matou 24 pessoas. Quando eu era pequeno, nos anos 80, matou 300 mil e nos anos 90, 190 mil. Portanto, há aqui uma diferença. Há uma diferença brutal”, conclui.