“Não se compreende que o Estado cresça em 100 mil funcionários públicos e falhe em garantir professores”

O comentador da Renascença Henrique Raposo diz que “não se compreende que em dez anos o Estado cresça em 100 mil funcionários públicos e, ainda assim, falhe em garantir médicos e professores” , numa crítica feita no dia de regresso às aulas, marcado por novos alertas para a falta de docentes nas escolas públicas.

Para o escritor e cronista, esta situação não é fruto do acaso, mas o resultado de opções políticas prolongadas no tempo. “A meu ver, PS e PSD, quando olham para o Estado, não veem um instrumento para servir o povo, veem um instrumento para servir as suas clientelas políticas” , afirma, defendendo que esta lógica ajuda a explicar a degradação dos serviços públicos essenciais, nomeadamente na educação e na saúde.

Henrique Raposo enquadra a falta de professores no crescimento do setor privado, tanto na saúde como no ensino. “O número de seguros privados em Portugal não pára de aumentar” , sublinha, recordando que em 2024 “cerca de 300 pessoas por dia aderiram a seguros privados, o que dá cerca de 120 mil num ano” . No ensino, acrescenta, o cenário repete-se: “O número de colégios privados não pára de aumentar” .

De acordo com o comentador, “em Lisboa e no Porto, os colégios privados já superam as escolas públicas” , num contexto em que “o ensino privado cresceu 25% na última década e já tem cerca de 350 mil alunos” . Para Raposo, estes números estão diretamente ligados à incapacidade do Estado em assegurar professores nas escolas públicas e em garantir a confiança das famílias no sistema público.