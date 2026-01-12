O comentador da Renascença Henrique Raposo considera altamente improvável que os Estados Unidos avancem para uma invasão da Gronelândia, alertando que um cenário desse tipo teria consequências devastadoras para a ordem internacional.

“Se isso acontecer, a invasão da Gronelândia, é o fim do nosso mundo”, afirma o comentador, sublinhando que uma ação dessa natureza ultrapassaria largamente uma crise diplomática.

“É o fim da NATO e, nesse mundo distópico, os nossos filhos vão ter de ir para a guerra. Vão mesmo”, alerta.

Segundo Raposo, as repercussões seriam ainda mais profundas. “É o fim da União Europeia. Talvez ainda pior, é o fim dos Estados Unidos da América”, defende, argumentando que uma invasão poderia desencadear uma crise interna sem precedentes no país.

O comentador rejeita a ideia de que a América se confunda com uma única liderança política. “Nós não podemos esquecer que a América, felizmente, não é o Trump”, diz. Para Raposo, uma parte significativa do país reagiria: “A chamada América Azul não vai ficar quieta”, avisa.

Nesse contexto, aponta o tom crescente de confronto político em alguns estados. “Se ouvires a retórica do governador da Califórnia, o Gavin Newsom, está a um milímetro de uma linguagem de secessão”, afirma, admitindo a possibilidade extrema de os chamados “Estados Azuis” ponderarem sair da União. “Isso é o fim do nosso mundo. Ainda não estou disponível para acreditar num apocalipse, numa distopia”, completa.

O comentário surge num momento em que Alemanha e Reino Unido discutem a eventualidade de uma missão da NATO na Gronelândia, face a sinais de tensão com Washington — precisamente o principal financiador da Aliança Atlântica.