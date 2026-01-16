“O verniz caiu”. Cotrim e almirante são as desilusões da campanha

No último dia de campanha eleitoral, tempo de balanços e leituras finais, o comentador da Renascença Henrique Raposo traça um retrato severo do que viu nas ruas e nos debates, sublinhando duas grandes desilusões: o almirante Gouveia e Melo e João Cotrim Figueiredo.

Para o cronista, a campanha serviu precisamente para isso - retirar o verniz aos candidatos e perceber quem resiste à pressão.

Raposo começa por contrariar a ideia de que as campanhas de rua já não contam. Pelo contrário, defende que é na exposição prolongada, no contacto direto com as pessoas e com os jornalistas, que se percebe o verdadeiro carácter dos políticos.

“Se deixarmos os políticos só no espaço digital, ficam num mundo fechado que controlam em absoluto”, afirma, comparando-os a jogadores e treinadores que só falam aos canais dos clubes.

Essa pressão constante - um mês inteiro de rua, cansaço, perguntas incómodas e erros à vista - foi, para o comentador, reveladora. “Agradeço imenso a esta campanha, porque havia candidatos com uma pintura que caiu”, diz.

Um deles é o almirante Gouveia e Melo, que Raposo considera uma das grandes desilusões. A imagem de líder firme e exemplar, associada à “ética castrense”, desfez-se durante a campanha.

“As pessoas pensavam que estava ali um Napoleão, ou um Horácio Nelson, e afinal está só um cacilheiro. É o mestre do cacilheiro”, ironiza, acrescentando que foi precisamente o almirante quem mais contribuiu para degradar o tom da campanha.

A outra grande desilusão é João Cotrim Figueiredo. Raposo admite que estava preparado para votar no líder liberal, mas diz que a campanha — em particular a última semana — lhe mudou completamente a perceção. “Caiu ali muito verniz do cavalheiro”, afirma, questionando o seu verdadeiro liberalismo.

Entre os erros apontados está a declaração sobre cenários de segunda volta envolvendo André Ventura, que Raposo classifica como um erro político básico e um sinal de mau instinto.

“Quando estamos cansados, o instinto vem mais ao de cima”, sublinha. Outro momento criticado foi a intervenção ao lado de Santana Lopes, quando Cotrim Figueiredo afirmou que as mulheres, para fazerem um aborto, têm que pedir autorização ao homem. “Grande liberal”, comenta, com sarcasmo.

O cronista é igualmente duro na análise ao debate público em torno das acusações de assédio.

Defende a presunção de inocência do acusado, mas lembra que a mulher que acusa também tem direito à sua própria presunção de inocência.

“Não admito que se ponha a miúda num pelourinho”, diz, rejeitando argumentos sobre oportunismo ou ‘timing’ político e lembrando que os traumas não seguem calendários racionais.

“Vários psicólogos já explicaram isso. Não é preciso psicologia. Basta um pouco de empatia humana. Sofreste um trauma provocado por X tu vês X todos os dias na televisão com a possibilidade de chegar ao poder. Claro que é um gatilho emocional”, sublinha.

Sobre o comunicado de 30 mulheres a defender o visado, Raposo é taxativo: “Eu posso ser encantador com 30 pessoas e um canalha com uma. Isso não prova nada”.

Por fim, critica a atitude de confronto com os jornalistas quando os candidatos são pressionados. “Fazer birrinha com os jornalistas não é aceitável. Eles estão a fazer o seu trabalho”, conclui.

Para Henrique Raposo, esta campanha cumpriu uma função essencial da democracia: expor os candidatos à realidade, ao escrutínio e ao desgaste — e permitir aos eleitores decidir com menos ilusões.