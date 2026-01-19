Apoiar Seguro? Líderes do centro-direita foram "extremamente cobardes"

Henrique Raposo diz que os líderes do centro-direita foram "extremamente cobardes" por não manifestarem apoio a António José Seguro numa segunda volta das Presidenciais contra André Ventura.

No seu espaço habitual n'As Três da Manhã, o comentador da Renascença visou Luís Montenegro, Luís Marques Mendes e João Cotrim de Figueiredo e disse que "não tiveram noção do momento" que o país enfrenta.

Henrique Raposo sublinha que o duelo Seguro x Ventura na segunda volta não se trata de uma luta entre esquerda e direita, porque "não há uma direita, há duas".

"Temos uma direita democrática e uma direita autoritária. Quem é democrata, quem é pela Constituição, pelo respeito mínimo só tem uma solução, seja de esquerda ou direita: Votar em António José Seguro", aponta.

"A eleição que se segue é entre quem respeita a Democracia e quem não respeita", reitera.

Henrique Raposo acrescenta, ainda, que Montenegro, Mendes e Cotrim "deviam conhecer melhor o seu eleitorado", porque só entre 5% a 6% do eleitorado de centro-direita está disponível para votar no Chega.

Numa análise aos resultados dos dois primeiros classificados, Raposo realça que André Ventura perdeu 150 mil votos em relação às últimas Legislativas, "o que é muito bom sinal". Já Seguro "venceu bem"e já com uma base "que vai da esquerda à direita".

E o comentador espera, agora, que muitas pessoas que não foram votar na primeira volta o façam agora, a 8 de fevereiro, para travar a tentativa de Ventura chegar a Belém.