Luís Montenegro "parece ser o único de centro-direita que não vê o óbvio" no que toca a manter-se em silêncio em relação à segunda volta da Presidenciais, numa altura em que várias figuras do espaço político da AD, incluindo o candidato derrotado Luís Marques Mendes, declaram apoio a António José Seguro contra André Ventura.

No seu espaço habitual de opinião n'As Três da Manhã, Henrique Raposo volta a criticar o primeiro-ministro por se abster de um posicionamento concreto e sublinha que está cada vez mais sozinho.

"Qualquer pessoa que sempre votou na direita democrática só pode votar no António José Seguro", reitera.

O comentador da Renascença aponta que o eleitorado do centro-direita "é o mais resistente ao Chega", citando que apenas 7% do eleitorado da AD votou em Ventura na primeira volta das Presidenciais.

Henrique Raposo diz que o silêncio de Montenegro "torna-se mais ridículo" por não estar a liderar a discussão neste espaço político, o que demonstra que "o povo de direita é mais sensato do que a sua atual liderança".

O comentador também sente que a posição do CDS-PP face a este tema também é "absolutamente ridícula".

"Se o Ventura tiver 30%, para mim é uma derrota. Quer dizer que, depois de secar boa parte da esquerda, uma parte significativa do povo de direita também passou a votar no Ventura. 10% para mim já é fator de preocupação", considera.