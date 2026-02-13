Mau tempo: “É o momento de fazer perguntas a todos os atores políticos”

O comentador da Renascença Henrique Raposo diz que o país vive “um momento de enorme complexidade” devido ao mau tempo e às cheias e defende que "é tempo de fazer perguntas difíceis a todos os atores políticos", da esquerda à direita, tendo em conta a gravidade da situação.

No seu espaço de comentário da Renascença, Henrique Raposo começa por dirigir críticas à esquerda política, apontando o que considera ser um ambientalismo excessivamente radical, desligado da realidade humana.

“Quero perguntar ao Bloco de Esquerda, ao Livre e à ala esquerda do PS se ainda acham que temos barragens a mais ou se não faz sentido construir mais barragens”, afirma.

O cronista sublinha que o país reage muitas vezes de forma emocional às tragédias, defendendo que o medo provocado pelas cheias justifica, neste momento, a necessidade de infraestruturas de retenção de água.

“Vivemos numa sociedade sempre emocional. Agora a emoção é o medo das cheias e esse medo exige barragens. Daqui a um ano, ninguém se vai lembrar e voltamos à fobia das barragens porque queremos rios selvagens”, alerta.

Henrique Raposo recorda projetos há muito adiados, como a barragem de Girabolhos, cujo plano acabou por cair em 2016, defendendo que o debate não pode continuar a ser empurrado para a frente.

No plano político à direita, o comentador dirige perguntas ao Chega, questionando quem irá assegurar a reconstrução após os estragos causados pelo mau tempo.

“Quem é que vai assentar telha e tijolo? É o dr. Ventura? É o dra. Cid Matias que vai subir aos telhados?”, questiona, acrescentando que são os imigrantes — muitas vezes alvo de discurso hostil — que acabam por garantir esse trabalho.

“São essas pessoas que já lá estão e que vão reconstruir.”

Para o centro político, que considera decisor, Henrique Raposo aponta o dedo aos bloqueios do Estado central, que descreve como um sistema excessivamente fragmentado e distante da realidade local.

Como exemplo, cita o presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, que explicou recentemente a situação junto à linha de Cascais, em Algés.

“A Câmara quer resolver aquele problema há mais de dez anos, mas a CP, a APA e o Porto de Lisboa não deixam. O Estado central é uma hidra tão complexa que não faz e não deixa fazer”, critica.

Henrique Raposo lembra ainda que há infraestruturas por reparar desde as cheias de 1983, incluindo estruturas essenciais para a proteção da linha ferroviária onde circulam diariamente milhares de pessoas.

“Há um pontão por arranjar desde 1983. Estamos a falar de décadas de adiamento”, conclui.