“Ou aceitam imigração ou aceitam perder reformas”
Henrique Raposo

20 fev, 2026 • Olímpia Mairos , com André Rodrigues


Comentador da Renascença diz que uma ideia de “pureza identitária” implica cortes profundos na Segurança Social, numa altura em que as contribuições de trabalhadores estrangeiros aumentaram oito vezes em dez anos.

O comentador da Renascença Henrique Raposo é taxativo: se Portugal quiser uma “pureza identitária”, então terá de aceitar cortes profundos na Segurança Social. Para o cronista, não há margem para ambiguidades nem contradições.

Não podem querer uma coisa e o seu contrário. Ou aceitam imigração ou aceitam perder reformas”, realça.

As declarações surgem na sequência da divulgação de dados da Segurança Social que mostram que as contribuições de trabalhadores estrangeiros aumentaram oito vezes nos últimos dez anos. Um crescimento expressivo, apesar de se tratar, em muitos casos, de pessoas com baixos rendimentos, mas cujo impacto global no sistema é significativo.

São muitos, ainda bem”, sublinha o comentador. “Os números contam sempre uma história.” E, neste caso, diz, os dados desmontam a ideia de que os imigrantes vivem à custa do sistema de pensões.

Henrique Raposo recorre a um exemplo para ilustrar o argumento. “Imaginemos o António, o Tó, que pode até estar a ouvir-nos agora, e que acredita que os imigrantes vêm para cá tirar dinheiro às reformas dos mais velhos”.

Perante estes números, esse eleitor tem, segundo o comentador, dois caminhos possíveis. “O mais racional é assumir o erro e perceber que a reforma da mãe do Tó, da tia Maria, da tia Isaura ou da tia Isabel já depende dos descontos dos imigrantes que trabalham em Portugal. Já depende do Mohamed e do Vanderlei.”

E a dependência não se fica pelas contas da Segurança Social. “Quando essas mulheres forem para um lar, quem vai cuidar delas — e de todas as nossas mães e avós — serão, muito provavelmente, mulheres africanas e brasileiras”, acrescenta.

Questionado sobre o impacto dos dados oficiais na opinião pública, Henrique Raposo admite que a maioria dos portugueses aceita esta realidade, mas alerta para um núcleo duro de resistência. “Há cerca de 1,7 milhões de pessoas para quem estes dados não entram.”

Segundo o comentador, trata-se de uma lógica irracional, assente numa ideia de identidade perfeita que rejeita a imigração, um fenómeno que diz não ser exclusivo de Portugal.

Vimos o mesmo no Brexit ou nas tarifas nos Estados Unidos: escolhas contra a racionalidade económica em nome da identidade”, exemplifica.

A conclusão é direta e volta ao ponto de partida: “Se querem uma pureza identitária, têm de assumir cortes brutais na Segurança Social. Não é possível querer tudo ao mesmo tempo”.

    20 fev, 2026 peso e medida 11:26
    Não acredito nem no que diz, nem nos números da Segurança Social que parecem ser artigo encomendado para calar as vozes que cada vez mais se levantam contra esta invasão de Migras. De facto, os que não estão ilegais e por isso nada descontam, mais os que estão legais mas por receberem salário minimo, pouco ou nada descontam, e têm direito a SNS, Escola com SASE ultimo Escalão, ajudas do Banco alimentar, subsídio de Renda, abonos, etc. Feitas as contas sobre o que levam da Segurança Social, duvido que o saldo seja assim tão favorável como nos querem fazer crer. E ninguém quer acabar com a imigração: queremos é acabar com o bar aberto e o desnorte irresponsável que foi Lei nos governos xuxas, em que bastavam umas palavras escritas nesse estropício da "manifestação de interesse" para entrarem cá em massa, mesmo não havendo nada para eles.