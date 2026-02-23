O comentador da Renascença, Henrique Raposo, diz que “a burocracia em Portugal tornou-se tão complicada que chega a ser cómica”, defendendo que este é um dos principais fatores por detrás dos baixos salários, do fraco poder de compra e dos elevados custos da habitação.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Os dados da Pordata colocam Portugal entre os países da União Europeia com menor poder de compra e como o segundo com custos de habitação mais elevados. Ainda assim, Henrique Raposo considera que “a realidade poderá ser ainda pior do que os números”, lembrando que a própria diretora da Pordata admite que as estatísticas nem sempre conseguem captar toda a dimensão do problema.

“Continuamos a dizer que a realidade é esta, mas logo a seguir acrescentamos que pode ser ainda pior. Porque é que fazemos sempre estas leituras por defeito?”, questiona o comentador.

Para Henrique Raposo, a explicação é clara: “Há uma palavra que explica tudo isto, desde o preço das casas aos salários baixos: burocracia.” E sublinha que o problema se estende a áreas onde não seria expectável. “Um escritor é convidado para um festival literário e não imaginas a quantidade de burocracia que tem de preencher. Chega a ser cómica”, afirma.

Segundo o comentador, o Estado mantém uma relação de desconfiança com os cidadãos. “Pedem o teu histórico da Segurança Social e das Finanças. Mas porquê? É assim que o Estado vê as pessoas: como alguém para castigar”, critica, lembrando declarações recentes do ministro Castro Almeida sobre a exclusão de apoios a quem tem dívidas fiscais ou contributivas.

Na área da construção e da habitação, Henrique Raposo diz que o impacto da burocracia é ainda mais grave. “Neste século, construir uma casa em Portugal é o triplo ou o quádruplo da complicação. Tudo isso tem custos e o resultado são casas cada vez mais caras. A construção normal desaparece”, afirma.

O comentador alerta também para a fuga de investimento. “Todas as semanas ouço a mesma história: mais um investidor que se foi embora. Não está para isto”, relata, referindo-se a empresários que desistem de investir no país.

Quanto à falta de inovação nas empresas, outro dado apontado pela Pordata, Henrique Raposo volta ao mesmo diagnóstico. “De novo a mesma conversa: burocracia”, diz, descrevendo projetos que ficam meses ou anos parados à espera de autorizações. “No Natal falta um papel, na Páscoa falta outro. Empresas que trazem know-how e melhores salários acabam por não avançar porque falta sempre o papel. É aquele famoso sketch “qual papel, qual papel?”.