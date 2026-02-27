Guerra entre Paquistão e Afeganistão: “É o resultado do fim do império americano”

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que o novo foco de tensão entre Paquistão e Afeganistão é mais um sinal da desordem internacional gerada pelo enfraquecimento da liderança global dos Estados Unidos. “Isso é o resultado do fim do Império Americano”, diz, acrescentando que se trata do resultado direto do colapso de uma ordem internacional que marcou as últimas décadas. “Eu quero perguntar às pessoas que passaram os últimos 30 ou 40 anos a criticar o império americano e a globalização se estão contentes com aquilo que criaram, que é esta desordem”, sublinha. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui O cronista admite mesmo sentir falta do papel desempenhado por Washington no sistema internacional. “Tenho muitas saudades do império americano, que é um termo popular para algo mais complexo: uma ordem internacional liberal, vigiada sobretudo pelos Estados Unidos e pelos seus aliados.”

Segundo Henrique Raposo, a perda de confiança dos aliados tradicionais é um dos sinais mais evidentes desta mudança. “Os aliados, sobretudo a Alemanha e o Japão, já não confiam nos Estados Unidos. E outros Estados, como o Paquistão e o Afeganistão, acham que podem arriscar, porque percebem que a América já não está preocupada com a ordem internacional e só aparece se for vital para si”, assinala. Para o comentador, este cenário vai multiplicar conflitos de menor escala. “Esta não é a primeira nem será a última destas pequenas guerras. São as placas tectónicas a ajustarem-se umas às outras, sem um Império a regular tudo”, afirma, acrescentando que, com Donald Trump, “pelo menos nos próximos anos, a ordem internacional ficará completamente desregulada”. Mesmo que os Estados Unidos regressem a uma política externa mais previsível, Henrique Raposo acredita que a confiança foi quebrada de forma irreversível. “Mesmo sem Trump, não vamos voltar a confiar nos Estados Unidos como confiámos no passado. A confiança foi quebrada e os Estados reiniciaram um processo histórico diferente.”