Guerra entre Paquistão e Afeganistão: “É o resultado do fim do império americano”

27 fev, 2026 • Olímpia Mairos , com Sérgio Costa
O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que o novo foco de tensão entre Paquistão e Afeganistão é mais um sinal da desordem internacional gerada pelo enfraquecimento da liderança global dos Estados Unidos.
“Isso é o resultado do fim do Império Americano”, diz, acrescentando que se trata do resultado direto do colapso de uma ordem internacional que marcou as últimas décadas.
“Eu quero perguntar às pessoas que passaram os últimos 30 ou 40 anos a criticar o império americano e a globalização se estão contentes com aquilo que criaram, que é esta desordem”, sublinha.
O cronista admite mesmo sentir falta do papel desempenhado por Washington no sistema internacional.
“Tenho muitas saudades do império americano, que é um termo popular para algo mais complexo: uma ordem internacional liberal, vigiada sobretudo pelos Estados Unidos e pelos seus aliados.”
Segundo Henrique Raposo, a perda de confiança dos aliados tradicionais é um dos sinais mais evidentes desta mudança.
“Os aliados, sobretudo a Alemanha e o Japão, já não confiam nos Estados Unidos. E outros Estados, como o Paquistão e o Afeganistão, acham que podem arriscar, porque percebem que a América já não está preocupada com a ordem internacional e só aparece se for vital para si”, assinala.
Para o comentador, este cenário vai multiplicar conflitos de menor escala.
“Esta não é a primeira nem será a última destas pequenas guerras. São as placas tectónicas a ajustarem-se umas às outras, sem um Império a regular tudo”, afirma, acrescentando que, com Donald Trump, “pelo menos nos próximos anos, a ordem internacional ficará completamente desregulada”.
Mesmo que os Estados Unidos regressem a uma política externa mais previsível, Henrique Raposo acredita que a confiança foi quebrada de forma irreversível.
“Mesmo sem Trump, não vamos voltar a confiar nos Estados Unidos como confiámos no passado. A confiança foi quebrada e os Estados reiniciaram um processo histórico diferente.”
Neste novo contexto, destaca o rearmamento de países que durante décadas contiveram ambições militares.
“A Alemanha e o Japão não vão voltar a ser superpotências de braços atrás das costas. O Japão tirou as mãos atrás”, afirma, lembrando que Tóquio anunciou recentemente a intenção de voltar a ser “um Estado normal”, com reforço das suas capacidades militares.
O comentador aponta ainda a China como o principal fator de instabilidade global.
“A China está a transformar o Mar do Sul da China num lago chinês, com ilhas artificiais que pressionam o Vietname, a Malásia, o Brunei, as Filipinas e Taiwan”, refere, alertando também para a crescente influência chinesa em territórios como a Mongólia Exterior.
“No fim disto tudo, se não tivermos uma guerra com a China no centro, será uma sorte”, atira.
Henrique Raposo destaca, por outro lado, o papel atual de Berlim. “A Alemanha, graças a Deus, está a fazer o que é preciso fazer. Com este chanceler, Friedrich Merz, calmo e ponderado, está a rearmar a Alemanha e a mudar a forma como a União Europeia pensa”, conclui.