Chega fica “alterado por receber ordens de uma mulher”

A semana parlamentar ficou marcada por dois momentos de tensão entre a bancada do Chega e Teresa Morais, que substitui temporariamente José Pedro Aguiar-Branco na presidência da Assembleia da República. Num dos episódios mais recentes, os deputados do partido abandonaram o hemiciclo depois de a presidente em exercício afirmar que não admitia que alguém insinuasse que deputadas estariam a encobrir casos de violação.

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O Parlamento já acumulou vários episódios polémicos envolvendo o Chega, mas, para o comentador da Renascença Henrique Raposo, desta vez houve um elemento diferente.

“O Chega ficou mais alterado”, afirma Raposo, sublinhando que a reação do partido foi particularmente intensa perante a forma como Teresa Morais conduziu os trabalhos.

Questionado sobre a razão para a diferença de comportamento, o comentador é direto: “Se calhar por estarem a receber ordens de uma mulher. E por receberem ordens de uma mulher ficaram mais alterados. Acho que foi isso”, afirma.

Segundo Raposo, a presidente em exercício atuou com firmeza e autoridade, algo que, na sua leitura, não tem sido tão visível na atual liderança parlamentar.

“A Teresa Morais exerceu o seu poder de maneira convicta, serena, mas com autoridade”, diz. “E isso fez a diferença.”

Henrique Raposo aproveita para deixar críticas ao atual presidente da Assembleia da República.

“Eu não sei onde é que está Aguiar-Branco. Se está doente, se foi à neve, mas para mim pode ficar onde está, e a Teresa Morais fica com o Parlamento”, afirma em tom irónico.

Para o comentador, a atuação de Teresa Morais devolveu “dignidade” ao funcionamento do hemiciclo.

“Ela deu ao Parlamento uma dignidade que não temos visto”, defende.

“Liberdade de expressão não é liberdade na forma”

Raposo rejeita também as críticas de quem considerou excessiva a intervenção da presidente em exercício.

“Já ouvi muitas pessoas dizerem que foi uma vergonha. Não. Vergonha é o que se tem passado nestes anos com o Chega a comportar-se como uma criança, um adolescente mal-educado, que não é posto na ordem pelo presidente da Assembleia”, afirma.