Henrique Raposo
Chega fica “alterado por receber ordens de uma mulher”
06 mar, 2026 • Olímpia Mairos , com Sérgio Costa
Comentador da Renascença diz que a firmeza da presidente em exercício da Assembleia da República expôs a dificuldade de alguns deputados em lidar com a autoridade de uma mulher e critica a forma como o Chega se comporta no Parlamento.
A semana parlamentar ficou marcada por dois momentos de tensão entre a bancada do Chega e Teresa Morais, que substitui temporariamente José Pedro Aguiar-Branco na presidência da Assembleia da República. Num dos episódios mais recentes, os deputados do partido abandonaram o hemiciclo depois de a presidente em exercício afirmar que não admitia que alguém insinuasse que deputadas estariam a encobrir casos de violação.
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O Parlamento já acumulou vários episódios polémicos envolvendo o Chega, mas, para o comentador da Renascença Henrique Raposo, desta vez houve um elemento diferente.
“O Chega ficou mais alterado”, afirma Raposo, sublinhando que a reação do partido foi particularmente intensa perante a forma como Teresa Morais conduziu os trabalhos.
Questionado sobre a razão para a diferença de comportamento, o comentador é direto: “Se calhar por estarem a receber ordens de uma mulher. E por receberem ordens de uma mulher ficaram mais alterados. Acho que foi isso”, afirma.
Segundo Raposo, a presidente em exercício atuou com firmeza e autoridade, algo que, na sua leitura, não tem sido tão visível na atual liderança parlamentar.
“A Teresa Morais exerceu o seu poder de maneira convicta, serena, mas com autoridade”, diz. “E isso fez a diferença.”
Henrique Raposo aproveita para deixar críticas ao atual presidente da Assembleia da República.
“Eu não sei onde é que está Aguiar-Branco. Se está doente, se foi à neve, mas para mim pode ficar onde está, e a Teresa Morais fica com o Parlamento”, afirma em tom irónico.
Para o comentador, a atuação de Teresa Morais devolveu “dignidade” ao funcionamento do hemiciclo.
“Ela deu ao Parlamento uma dignidade que não temos visto”, defende.
“Liberdade de expressão não é liberdade na forma”
Raposo rejeita também as críticas de quem considerou excessiva a intervenção da presidente em exercício.
“Já ouvi muitas pessoas dizerem que foi uma vergonha. Não. Vergonha é o que se tem passado nestes anos com o Chega a comportar-se como uma criança, um adolescente mal-educado, que não é posto na ordem pelo presidente da Assembleia”, afirma.
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O comentador sublinha que a liberdade de expressão não pode justificar tudo.
“A liberdade de expressão é para a substância política. O Chega pode dizer os disparates que quiser. Mas não tem liberdade na forma. Não se pode comportar de maneira buçal, de uma maneira inaceitável em qualquer lado, muito menos no Parlamento”, acrescenta.
A reação seria a mesma com um homem?
Na leitura de Henrique Raposo, o facto de Teresa Morais ser mulher ajuda a explicar a intensidade da reação. “Nunca vimos uma reação destas do Chega com Augusto Santos Silva”, recorda.
Para o comentador, os episódios recentes mostram uma dificuldade persistente em aceitar mulheres em posições de autoridade.
“Há muita gente que não consegue lidar com a ideia de uma mulher com poder e a usar esse poder com a autoridade legítima que tem”, defende.
Um sinal preocupante entre os mais jovens
Raposo lembra ainda um estudo recente sobre atitudes de género entre a geração mais nova.
Segundo esse trabalho, entre jovens da chamada Geração Z no Reino Unido, 31% dos rapazes consideram que a mulher deve obedecer ao marido e 18% das raparigas concordam com essa ideia — números superiores aos registados entre os chamados baby boomers.
“Há qualquer coisa que está a correr muito mal neste retrocesso”, alerta.
Para o comentador, episódios como os vividos esta semana no Parlamento mostram a importância de afirmar a autoridade das mulheres na política.
“Temos de levantar a voz e deixar que as mulheres levantem a voz com a autoridade que têm”, conclui.