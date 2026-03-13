Influencers nas escolas. Diretores não estão a assumir a sua responsabilidade

Henrique Raposo critica diretores de escola por não estarem a assumir a sua responsabilidade no que toca aos casos de influencers que produzem conteúdo sexual e depois são convidados para marcar presença em escolas.

De acordo com uma investigação iniciada pelo jornal "Público", estes criadores de conteúdo online tiveram contacto com alunos em cerca de 80 estabelecimentos de ensino. O caso levou as entidades competentes a pedir responsabilidades aos diretores.

No seu habitual espaço, o comentador da Renascença não aceita as justificações dadas até agora nestes casos e aponta que "não é preciso novas regras".

"Tens de ter poder na tua escola. A associação de estudantes diz que quer trazer o Zequinha e tu vais ver quem é o Zequinha", sublinha.

Henrique Raposo considera que há um sentimento de desresponsabilização nos serviços públicos e que este problema não aconteceria numa escola privada.

"É um bom exemplo da falta de responsabilização das chefias intermédias do Estado. Nunca assumem o seu poder, que têm e é legítimo", acrescenta.

O comentador realça, ainda, que este caso relaciona-se com o aumento da misoginia junto das faixas etárias mais novas da população e do impacto de criadores de conteúdos que propagam este tipo de conteúdos.