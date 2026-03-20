Henrique Raposo
Temos de deixar de considerar canábis uma droga leve
20 mar, 2026 • Olímpia Mairos , com Sérgio Costa
Comentador Henrique Raposo alerta para os riscos associados à canábis atual, destacando o aumento da potência da substância e a ligação a episódios psicóticos e esquizofrenia, defendendo uma abordagem mais prudente e restritiva.
No comentário à reportagem da Renascença — A canábis já não é o que era: vozes, delírios e psicose com uma droga cada vez mais perigosa — Henrique Raposo defende uma mudança clara de paradigma: temos que deixar de considerar canábis uma droga leve.
Para sustentar esta posição, Raposo recorre ao exemplo do intelectual americano Malcolm Gladwell: “Ele era do campo ‘legalize’, que a canábis é uma droga leve, mas passou para outro campo porque percebeu que há coisas novas no tema”, diz.
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Para o comentador, uma das principais mudanças está na própria substância: “O charro que hoje em dia está no mercado é geneticamente modificado”, sendo, segundo refere, “100 vezes mais potente”, o que poderá ajudar a explicar o aumento de episódios psicóticos.
Reportagem Renascença
A canábis já não é o que era. Vozes, delírios e psicose com uma droga cada vez mais perigosa
É a droga ilegal mais consumida em Portugal e na E(...)
Raposo destaca ainda a evidência científica sobre os impactos na saúde mental: “Há uma relação entre o consumo de canábis e episódios psicóticos e o desenvolvimento de esquizofrenia. Está provado, está comprovado, está estudado.”
O problema, sublinha, é a imprevisibilidade do risco individual: “É impossível saber quem são as pessoas que têm aquela fragilidade que pode desencadear esses problemas.”
Por isso, defende uma abordagem mais cautelosa: “Temos que ter muito mais cuidado e uma narrativa muito mais restritiva em relação à canábis”, admitindo, no entanto, o potencial terapêutico da substância, mas com enquadramento rigoroso.
“Se o princípio ativo da canábis é bom para o tratamento da dor, da dor crónica, é; e é bom para o tratamento da depressão, há estudos nesse sentido; então é fácil: isolas o princípio ativo e vendes na farmácia”, remata.