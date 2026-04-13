Henrique Raposo
"Este é o dia mais importante para a Europa nos últimos 10 anos"
13 abr, 2026 • Olímpia Mairos , com Sérgio Costa
Queda de Orbán na Hungria pode travar narrativa de inevitabilidade do populismo na Europa.
O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que a derrota de Viktor Orbán marca um momento decisivo para o futuro político europeu, sublinhando que “este é o dia mais importante para a Europa nos últimos 10 anos”.
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A vitória expressiva de Péter Magyar representa, segundo o comentador, mais do que uma simples alternância governativa. “Não é apenas uma mudança de governo, é o fim da ideia de que o populismo é inevitável”, afirma, defendendo que o resultado contraria uma narrativa que se foi consolidando na última década.
Henrique Raposo critica essa perceção generalizada, lembrando que “andamos há décadas a dizer que vão ganhar, mas com base em quê?”, questionando a ausência de fundamentos sólidos para essa convicção.
Outro dos pontos que considera desmontado por estas eleições é a ideia de que líderes com forte controlo institucional permanecem indefinidamente no poder. No caso húngaro, sublinha, “dizia-se que, quando chegam ao poder, nunca mais saem. Orbán controlava tudo — e mesmo assim perdeu”, apontando o resultado como prova de que esses sistemas podem ser revertidos democraticamente.
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O impacto, acrescenta, não se limita à Hungria. Para Raposo, há também uma leitura internacional clara: “é uma derrota dessas correntes”, afirma, numa referência indireta a figuras como Donald Trump e Vladimir Putin, sublinhando que “os húngaros disseram que querem ser europeus”.
“É uma renovação geracional. É uma derrota do Trump, o vice do Trump esteve lá a dar apoio a Viktor Orbán. É uma derrota do Putin, isso para todos nós, acho que são três lições importantes”, sublinha.
O comentador encontra ainda paralelismos históricos, evocando a Queda do Muro de Berlim para ilustrar a dimensão simbólica do momento: há, diz, uma nova afirmação política e geracional no espaço europeu.
Por fim, deixa um alerta para o debate político noutros países: “isto mostra que nada é inevitável”, reforçando a ideia de que os eleitores continuam a ter a última palavra e que os ciclos políticos permanecem abertos.
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