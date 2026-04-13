O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que a derrota de Viktor Orbán marca um momento decisivo para o futuro político europeu, sublinhando que “este é o dia mais importante para a Europa nos últimos 10 anos”.

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A vitória expressiva de Péter Magyar representa, segundo o comentador, mais do que uma simples alternância governativa. “Não é apenas uma mudança de governo, é o fim da ideia de que o populismo é inevitável”, afirma, defendendo que o resultado contraria uma narrativa que se foi consolidando na última década.

Henrique Raposo critica essa perceção generalizada, lembrando que “andamos há décadas a dizer que vão ganhar, mas com base em quê?”, questionando a ausência de fundamentos sólidos para essa convicção.

Outro dos pontos que considera desmontado por estas eleições é a ideia de que líderes com forte controlo institucional permanecem indefinidamente no poder. No caso húngaro, sublinha, “dizia-se que, quando chegam ao poder, nunca mais saem. Orbán controlava tudo — e mesmo assim perdeu”, apontando o resultado como prova de que esses sistemas podem ser revertidos democraticamente.