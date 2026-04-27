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Violêndia doméstica. "Temos de ser muito duros" com reincidência
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Opinião de Henrique Raposo

Violência doméstica. "Temos de ser muito duros" com reincidência

27 abr, 2026 • Sérgio Costa , João Malheiro


Comentador da Renascença vê com otimisto redução de casos de violência doméstica e aumento de detenções em flagrante delito.

Henrique Raposo apela a mão firme para punir homens que sejam reincidentes em casos de violência doméstica: "Temos de ser muito duros".

No seu habitual espaço, o comentador da Renascença diz que "não são precisos estudos" sobre reincidência, como anunciado pela ministra da Justiça, porque "há um perfil psicológico" bem definido neste tipo de violência.

"Um homem que comete isto duas vezes só pode ter um destino: O xilindró", aponta.

"A lei não é só uma questão de punir um indivíduo em concreto. A lei tem um impacto moral sobre os outros", realça, igualmente.

A GNR registou uma diminuição do número de crimes de violência doméstica: entre 2024 e 2025 houve menos 343 ocorrências, fixando-se o total em 14.071 no último ano.

Também o número global de detenções baixou, mas, em contrapartida, verificou-se um aumento das detenções em flagrante delito.

Para Henrique Raposo, isto são dados que lhe dão otimismo, considerando que "não está a aumentar a violência, está a aumentar a denúncia desses casos".

"Estamos agora a ver com maior nitidez um horror que sempre existiu e que, antigamente, não era reportado", sublinha.

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