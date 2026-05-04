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Estado "não funciona" e é "um jogo feito para os medíocres"
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Henrique Raposo

Estado "não funciona" e é "um jogo feito para os medíocres"

04 mai, 2026 • André Rodrigues , João Malheiro


Comentador da Renascença critica atrasos na reconstrução de casas destruídas pelas incêndios de 2017 e nos pedidos de juntas médicas.

Henrique Raposo diz que o Estado português "não funciona" em reação ao facto de ainda haver 20 famílias com casas por reconstruir, depois de terem perdido a sua habitação nos incêndios de 2017.

No seu habitual espaço, o comentador da Renascença critica os atrasos nos apoios a estas famílias e recorda palavras de Paulo Macedo numa entrevista recente, em que diz que o mérito não é premiado pelo Estado.

"As regras do Estado favorecem os medíocres. Quem se esforça não é premiado, não é promovido e não ganha mais", refere.

Henrique Raposo compara o Estado "a uma bola que vai resolvendo as coisas com inércia" e critica o excesso de burocracia e as indecisões que deixam o Estado preso.

O comentador fala, ainda, dos 91 mil pedidos de juntas médicas que estão à espera há quase um ano, apontando que quem está lá "não tem motivação para ser bom".

"Vais-te acomodando e jogando um jogo que é, de facto, feito para os medíocres", conclui.

Henrique Raposo diz que o Estado português "não funciona" em reação ao facto de ainda haver 20 famílias com casas por reconstruir, depois de terem perdido a sua habitação nos incêndios de 2017.

No seu habitual espaço, o comentador da Renascença critica os atrasos nos apoios a estas famílias e recorda palavras de Paulo Macedo numa entrevista recente, em que diz que o mérito não é premiado pelo Estado.

"As regras do Estado favorecem os medíocres. Quem se esforça não é premiado, não é promovido e não ganha mais", refere.

Henrique Raposo compara o Estado "a uma bola que vai resolvendo as coisas com inércia" e critica o excesso de burocracia e as indecisões que deixam o Estado preso.

O comentador fala, ainda, dos 91 mil pedidos de juntas médicas que estão à espera há quase um ano, apontando que quem está lá "não tem motivação para ser bom".

"Vais-te acomodando e jogando um jogo que é, de facto, feito para os medíocres", conclui.

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