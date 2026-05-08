Henrique Raposo
Pontificado de Papa Leão “tem sido um milagre” na resistência ao Trump
08 mai, 2026 • Sérgio Costa , Cristina Nascimento
No dia em que se assinala um ano do pontificado de Leão XIV, Raposo lembra que muitas vezes “este tipo de radicalismo à direita quer ancorar-se e legitimar-se na fé”.
O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que o pontificado de Leão XIV “tem sido um milagre”.
“O Papa e a Igreja têm sido fundamentais na resistência ao Trump e ao Trumpismo”, acrescenta Raposo, referindo-se, por exemplo, a bispos, padres e freiras, nos Estados Unidos, que ativamente contestam a ação dos agentes federais de imigração - ICE.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Raposo destaca ainda que “o Papa tem dito que um cristão, sobretudo um católico, não pode apoiar este tipo de políticas”.
“É importante porque, muitas vezes, este tipo de radicalismo à direita quer ancorar-se e legitimar-se na fé”, sublinha.