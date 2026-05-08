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Pontificado de Papa Leão “tem sido um milagre” na resistência ao Trump

Henrique Raposo

​Pontificado de Papa Leão “tem sido um milagre” na resistência ao Trump

08 mai, 2026 • Sérgio Costa , Cristina Nascimento


No dia em que se assinala um ano do pontificado de Leão XIV, Raposo lembra que muitas vezes “este tipo de radicalismo à direita quer ancorar-se e legitimar-se na fé”.

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que o pontificado de Leão XIV “tem sido um milagre”.

“O Papa e a Igreja têm sido fundamentais na resistência ao Trump e ao Trumpismo”, acrescenta Raposo, referindo-se, por exemplo, a bispos, padres e freiras, nos Estados Unidos, que ativamente contestam a ação dos agentes federais de imigração - ICE.

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Raposo destaca ainda que “o Papa tem dito que um cristão, sobretudo um católico, não pode apoiar este tipo de políticas”.

“É importante porque, muitas vezes, este tipo de radicalismo à direita quer ancorar-se e legitimar-se na fé”, sublinha.

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