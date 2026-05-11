Vítimas de violência doméstica também são "vítimas da burocracia do Estado"

Henrique Raposo considera que vítimas de violência doméstica também são "vítimas da estupidez e da burocracia do Estado".

No seu habitual espaço, o comentador da Renascença refletia sobre o mais recente episódio do podcast "Romper o Silêncio", que dá conta de que há crianças que são obrigadas a ter encontros com o agressor, por vezes até revelando a localização das Casas de abrigo.

"Estão a gozar comigo?", questiona Henrique Raposo, apontando que esta medida "anula o efeito da Casa de abrigo".

"A lei é inofensiva para o agressor. Socialmente, a lei não cerca estes homens", critica.

O comentador da Renascença destaca, ainda, o facto de algumas Casas de abrigo estarem a ser usadas para alojar pessoas sem habitação, algo que não pode acontecer, já que o propósito destes locais não é combater a crise no setor.

Para Henrique Raposo, todos estes dados demonstram que a violência doméstica "não é um problema central para quem está no poder".

"Para quem está no Governo, para quem está nas câmaras municipais, para quem está nas juntas de freguesia, não é prioridade. É conversa", remata.