Henrique Raposo
Vítimas de violência doméstica também são "vítimas da burocracia do Estado"
11 mai, 2026 • Sérgio Costa , João Malheiro
Para Henrique Raposo, a violência doméstica "não é um problema central para quem está no poder".
Henrique Raposo considera que vítimas de violência doméstica também são "vítimas da estupidez e da burocracia do Estado".
No seu habitual espaço, o comentador da Renascença refletia sobre o mais recente episódio do podcast "Romper o Silêncio", que dá conta de que há crianças que são obrigadas a ter encontros com o agressor, por vezes até revelando a localização das Casas de abrigo.
"Estão a gozar comigo?", questiona Henrique Raposo, apontando que esta medida "anula o efeito da Casa de abrigo".
"A lei é inofensiva para o agressor. Socialmente, a lei não cerca estes homens", critica.
O comentador da Renascença destaca, ainda, o facto de algumas Casas de abrigo estarem a ser usadas para alojar pessoas sem habitação, algo que não pode acontecer, já que o propósito destes locais não é combater a crise no setor.
Para Henrique Raposo, todos estes dados demonstram que a violência doméstica "não é um problema central para quem está no poder".
"Para quem está no Governo, para quem está nas câmaras municipais, para quem está nas juntas de freguesia, não é prioridade. É conversa", remata.
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