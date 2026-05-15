Henrique Raposo diz que o Mundial e o Europeu são os únicos acontecimentos "em que toda a sociedade se junta para ver uma coisa ao mesmo tempo".

No seu habitual espaço, refletindo sobre a febre pelos cromo da caderneta do Mundial de 2026 da Panini, o comentador da Renascença reconhece que, apesar de o futebol se estar a tornar "menos interessante, mais feio e previsível", sociologicamente "nunca ocupou tanto espaço" como agora.

"O futebol é a única coisa que vemos todos em conjunto", realça.

Henrique Raposo vê os anos 90 como a última altura em que toda a gente via a mesma coisa. Havia "um cânone", mais limitado em termos de opções, mas que concedia "um sentido de pertença".

"À quinta-feira, todos falávamos de o filme da Lotação Esgotada", recorda.

O comentador fala numa era de "pós-comunidade", em que todos estão "estilhaçados" e cada pessoa "vê os seus filmes, lê os seus livros e ouve as suas músicas", o que acaba por ser "mais grave do que o pós-verdade".

"Somos só indivíduos, só consumidores. E uma Nação é uma organização de memórias e afetos", refere.

"Hoje em dia, é só um grande evento como um Mundial ou um Europeu", reitera, alertando que, mesmo assim, há o risco de também "perdermos o futebol como fator de unidade".