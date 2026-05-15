Opinião de Henrique Raposo
Futebol "é a única coisa que vemos todos em conjunto"
15 mai, 2026
Comentador da Renascença mostra-se preocupado com a era do "pós-comunidade", em que a maioria das pessoas estão fechadas nos seus nichos e realça que o futebol continua a ser uma exceção.
Henrique Raposo diz que o Mundial e o Europeu são os únicos acontecimentos "em que toda a sociedade se junta para ver uma coisa ao mesmo tempo".
No seu habitual espaço, refletindo sobre a febre pelos cromo da caderneta do Mundial de 2026 da Panini, o comentador da Renascença reconhece que, apesar de o futebol se estar a tornar "menos interessante, mais feio e previsível", sociologicamente "nunca ocupou tanto espaço" como agora.
"O futebol é a única coisa que vemos todos em conjunto", realça.
Henrique Raposo vê os anos 90 como a última altura em que toda a gente via a mesma coisa. Havia "um cânone", mais limitado em termos de opções, mas que concedia "um sentido de pertença".
"À quinta-feira, todos falávamos de o filme da Lotação Esgotada", recorda.
O comentador fala numa era de "pós-comunidade", em que todos estão "estilhaçados" e cada pessoa "vê os seus filmes, lê os seus livros e ouve as suas músicas", o que acaba por ser "mais grave do que o pós-verdade".
"Somos só indivíduos, só consumidores. E uma Nação é uma organização de memórias e afetos", refere.
"Hoje em dia, é só um grande evento como um Mundial ou um Europeu", reitera, alertando que, mesmo assim, há o risco de também "perdermos o futebol como fator de unidade".
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