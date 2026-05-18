Henrique Raposo
China tem “sistema classista e snob” e deve ser olhada “com outros olhos”
18 mai, 2026 • Sérgio Costa , Cristina Nascimento
Comentador da Renascença olhou para os números da Amnistia Internacional sobre execuções feitas durante o ano de 2025. Organização acredita que a China continua a ser o país que mais realiza esta prática.
O comentador da Renascença Henrique Raposo considera necessário olhar para a China “com outros olhos” e critica o “sistema classista e snob” daquele país.
Raposo falava, esta segunda-feira, a propósito dos números divulgados esta segunda-feira pela Amnistia Internacional sobre execuções, a nível mundial.
No ano passado, a Amnistia Internacional registou o maior número de execuções em 44 anos. Em 2025, 2.707 pessoas foram executadas depois de condenadas à pena de morte.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Ainda de acordo com a Amnistia Internacional, o regime iraniano é um dos principais responsáveis por este aumento. Só no Irão foram executadas 2.159 pessoas, mais do dobro do registado no ano anterior. Ainda assim, a organização acredita que a China continua a ser o país que mais execuções realiza.
“A China, por ser uma ditadura, é por inerência opaca e, pior, um sistema de violência organizado sobre os seus próprios cidadãos”, argumenta Raposo no seu espaço de comentário no programa “Três da Manhã”.
O comentador da Renascença descreve parcialmente como é que funciona este sistema social na China.
“Se és um camponês e vens da China interior para Xangai, contribuis e trabalhas ali, mas não tens direitos nenhuns em Xangai - não podes ir para a escola, não podes ir a um hospital, não podes ir a uma faculdade. O teu filho nasce em Xangai, mas, quando chegar à idade de ir para a escola, tem de ir para a terrinha novamente”, detalha.
Raposo considera que a “China trata nas suas cidades os seus camponeses como nós não tratamos os nossos imigrantes”.
- Ex-líder da região chinesa onde surgiu surto de covid-19 investigado por corrupção
- Pena de morte: execuções atingem valor mais alto em 44 anos
- “Taiwan não será sacrificado”: Presidente responde a Trump e deixa recado à China
- Secretário-geral da FIFA visita China para desbloquear direitos do Mundial 2026
- Xi Jinping avisa que dossiê Taiwan pode colocar em risco relações entre China e EUA
- Relações comerciais EUA-China. "A Europa sai sempre perdedora quando as duas grandes potências se entendem"
- Trump não vai "chamar" a China ao conflito do Irão para não mostrar fraqueza
- Trump diz que não precisa da China para chegar a um acordo com Irão
- China condena antigos ministros da Defesa à pena de morte