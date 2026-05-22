Henrique Raposo considera que "temos um problema sério com a polícia em Portugal", comentando a notícia da Renascença que dá conta que 636 candidatos a agentes da PSP foram afastados, por desobediência a regras e sinais de radicalismo.

"636 pessoas são 23% dos polícias que já estavam em formação. Revela que é preciso contratar mais pessoas para filtrarmos, porque desconfio que há mais a passar este filtro", avisa.



O comentador da Renascença sublinha que "nem todos os polícias são radicais e violentos" e a maioria "são pessoas decentes", mas há uma "clara inclinação dos agentes para votar no Chega" e que André Ventura comporta-se como uma espécie de "Mário Nogueira dos polícias".

"É o sindicalista-mor dos polícias. Há 15 dias, nem parecia que se tinha passado algo na esquadra do Rato. O que é curioso é que quando um cidadão que é cigano comete um crime, Ventura generaliza logo para toda a comunidade", aponta.

Henrique Raposo refere, também, que a esquadra do Rato "é um caso gravíssimo" que "nem está a ter o destaque que merecia", porque revela "conivências culturais" e não um caso isolado.

"Estamos a ver aqui uma manifestação gravíssima do que é a manosfera. São miúdos que vêem vídeos do Tiago Grilo ou do Andrew Tate e acham que, com a farda, podem fazer aquilo com impunidade", conclui.