Prestação Social Única é "moralismo" que reforça estigmas e coloca "vizinhos contra vizinhos"

Henrique Raposo critica a nova Prestação Social Única, apresentada pelo Governo, como um "moralismo" que "reforça estigmas" e coloca "vizinhos contra vizinhos".

No seu habitual espaço, o comentador da Renascença diz que a "presunção moral" do Executivo em relação a quem recebe direitos ou quem está preso "é constante".

"É triste. É uma sensação de orfandade política. Há uns tempos o Nuno Melo queria colocar presos a limpar terrenos. Esta obsessão da ministra do Trabalho com a amamentação", enumera.

Henrique Raposo sublinha que "um direito não implica ter um castigo a jusante" e que a atitude do Governo encaixa "num cliché muito irritante" de que pessoas que recebem subsídio "não fazem nada".

"O segundo erro é o voluntariado à força. Se é à força, não é voluntariado", sublinha.

O comentador da Renascença diz que esta medida é apenas o mais recente exemplo de que Governos de esquerda e de direita "são incapazes de compreender como é que é a vida de um bairro pobre e populado" e que "reforça o estigma" à volta desta população.

A Prestação Social Única abre, ainda, uma caixa de Pandora, criando "mecanismos de denúncia" que pode colocar "vizinhos contra vizinhos".

O Governo identificou cerca de 25 mil processos de fraude em acesso a benefícios. Para Henrique Raposo, trata-se um número baixo, tendo em conta que existem cerca de 1.6 milhões de pobres, em Portugal.

"Se há esses casos, vamos buscar o dinheiro usado de maneira ilegal, mas não se muda o sistema todo", conclui.