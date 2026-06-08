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Henrique Raposo receia que quem se agarra à religião também se possa agarrar ao autoritarismo
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Opinião

Henrique Raposo teme que quem se agarra à religião também se possa agarrar ao autoritarismo

08 jun, 2026 • André Rodrigues , João Malheiro


Comentador da Renascença aponta que há setores católicos "muito reacionários e muito conservadores".

Henrique Raposo receia que quem se agarra à religião também se possa agarrar ao autoritarismo.

O comentador da Renascença refletia sobre o aumento significativo de católicos, no período pós-pandemia, porque "a globalização e a tecnologia estilhaçaram por completo o que era as nossas sociedades e a fé é algo seguro, que está lá há dois mil anos", o que tem um lado lado positivo, "de esperança", mas também um lado B preocupante.

Raposo, crente assumido, vê a fé como "uma resposta social, espiritual e estética" que tem "algo de mágico e belo", contudo alerta que há 100 anos também houve um grande aumento de católicos, que "agarraram-se à fé e ao autoritarismo".

"Em Espanha, a solução foi Franco. Em Portugal, foi Salazar", sublinha.

Henrique Raposo aponta que há muitos setores católicos "muito reacionários e muito conservadores" e que nos EUA o catolicismo está a ser ligado ao movimento MAGA, de apoio a Donald Trump.

"Há uma imagem que me assusta que é ver as pessoas de joelhos. Nunca me ajoelho na missa, porque Jesus não pede submissão. Jesus é um irmão. Eu não me ajoelho perante o meu irmão", afirma, ainda,

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  • Tiana
    08 jun, 2026 Lisboa 09:58
    PORQUE NÃO TE CALAS!.... SÓ DISPARATES.... É pena que a RR ainda dê voz a esta Raposa....
  • Dário Tavares
    08 jun, 2026 Sá 09:11
    "Nunca me ajoelho..." Jesus, de joelhos a lavar os pés aos apóstolos deve ter sido um desses reaccionário.